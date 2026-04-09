SemFYC y BioSim impulsan la formación y el uso en Atención Primaria de la prescripción de biosimilares - SEMFYC Y BIOSIM

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la asociación BioSim colaboran en la puesta en marcha de un módulo formativo sobre biosimilares dirigido a médicos de familia, dentro del programa APDAY semFYC.

Ambos organismo ya han celebrado la primera formación, el pasado 19 de marzo de 2026. Su objetivo es reforzar el conocimiento de los profesionales sobre la regulación, indicaciones, uso clínico y comunicación con los pacientes sobre los biosimilares.

Los biosimilares son medicamentos biológicos altamente similares a otros ya autorizados -denominados medicamentos de referencia- que han demostrado la misma eficacia, seguridad y calidad tras superar rigurosos procesos de evaluación científica.

Su desarrollo se produce cuando expira la patente del medicamento original y permite optimizar los recursos del sistema sanitario, facilitando el acceso de más pacientes a tratamientos biológicos eficaces y contribuyendo así a la equidad del sistema.

"Impulsar la incorporación de los biosimilares en Atención Primaria requiere un enfoque integral que combine diferentes estrategias", señalan en un comunicado, donde destacan la importancia de reforzar las acciones de formación y sensibilización dirigidas tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía.

Además, consideran que se precisan estrategias normativas y de gestión coordinadas que alineen la Atención Primaria y el entorno comunitario con el ámbito hospitalario, teniendo en cuenta también la prescripción inducida desde otros entornos asistenciales como el sociosanitario, las mutuas laborales o el sector privado.

Asimismo, "resulta necesario reforzar las estrategias de prescripción que faciliten su uso, mediante la mejora de los sistemas de prescripción electrónica en las historias clínicas, la incorporación de alertas de intercambiabilidad y el impulso de la utilización de biológicos biosimilares".

LOS BIOSIMILARES PODRÍAN AHORRAR HASTA 22.000 MILLONES AL SNS

En este contexto, ha recordado el estudio de la Universidad Complutense de Madrid del catedrático Manuel García Goñi, presentado el pasado verano, que afirma que impulsar su utilización podría generar un ahorro acumulado de hasta 22.270 millones de euros entre 2024 y 2030 para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Un mayor uso depende de la Atención Primaria, clave en la adopción de biosimilares, tanto en la prescripción como en el seguimiento de los pacientes. Según Remedios Martín, presidenta de la semFYC, "la sostenibilidad del SNS pasa por estrategias que aporten valor y estén respaldadas por criterios de coste-efectividad".

La médica de familia subraya que la prescripción debe basarse en el perfil de eficacia y seguridad de los tratamientos y en las estrictas directrices de la EMA, y recuerda que los biosimilares cuentan ya con "una amplia experiencia clínica acumulada y con la creciente confianza de profesionales y pacientes".

Además, la utilización de biosimilares facilita además un mayor acceso de los y las pacientes a terapias biológicas, especialmente en patologías crónicas que requieren tratamientos prolongados, y refuerza el papel de los y las especialistas de familia en el seguimiento, la continuidad asistencial y la toma de decisiones compartida con el paciente en el manejo de estos tratamientos.

"A pesar de que estos medicamentos llevan años disponibles, su prescripción y utilización siguen siendo un reto en algunos ámbitos asistenciales", afirman.

En este sentido, la presidenta de la semFYC señala que impulsar su uso en Atención Primaria requiere actuar en varios frentes: "reforzar la formación y sensibilización de profesionales y pacientes; desarrollar estrategias normativas que alineen Atención Primaria, hospitalaria y otros ámbitos asistenciales; mejorar las herramientas de prescripción electrónica; y establecer sistemas de evaluación e incentivos basados en buenas prácticas".

Por su parte, la directora general de BioSim, Encarnación Cruz, ha puesto de manifiesto la relevancia de la colaboración con semFYC. "Este es un paso estratégico para seguir trabajando en que el conocimiento de los biosimilares permee en el sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, en el que la penetración de estos fármacos aún puede mejorar", explica.