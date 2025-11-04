Semaglutida, dulaglutida y tirzepatida: sus verdaderos efectos gastrointestinales

Archivo - 'Ozempic' inyección para controlar los niveles de azúcar en la sangre - IMYSKIN/ ISTOCK - Archivo

Un nuevo estudio observacional de investigadores del Hospital Brigham and Women's y la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) ha comparado el riesgo de eventos adversos gastrointestinales graves entre dulaglutida, semaglutida y tirzepatida en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2).

De esta forma, encontraron que estos medicamentos presentan perfiles de seguridad gastrointestinal similares en pacientes con DM2, lo que proporciona a los médicos evidencia para evaluar los riesgos y beneficios de estos fármacos para sus pacientes. Los resultados se publicaron en la revista 'Annals of Internal Medicine'.

Estudios previos aleatorizados controlados con placebo de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1 RA) y tirzepatida han demostrado que estos medicamentos están asociados con un mayor riesgo de eventos adversos relacionados con el sistema gastrointestinal; sin embargo, todavía no está claro si los distintos GLP-1 RA y la tirzepatida presentan diferencias en cuanto a la seguridad gastrointestinal entre los pacientes con diabetes tipo 2 en la práctica clínica.

CÓMO SE HIZO EL ESTUDIO: MÁS DE 130.000 PACIENTES ANALIZADOS

Los investigadores utilizaron datos de la base de datos anonimizada Clinformatics Data Mart de Optum para emular tres ensayos clínicos en adultos con diabetes tipo 2 que iniciaron tratamiento con dulaglutida, semaglutida subcutánea o tirzepatida entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de agosto de 2024. Evaluaron 65.238 pares emparejados en la cohorte de semaglutida frente a dulaglutida, 20.893 en la cohorte de tirzepatida frente a dulaglutida y 46.620 en la cohorte de tirzepatida frente a semaglutida.

QUÉ SIGNIFICA PARA LOS MÉDICOS Y LOS PACIENTES

El criterio de valoración principal fue un compuesto de eventos adversos gastrointestinales graves que requirieron hospitalización y/o atención en urgencias. El cociente de riesgos instantáneos de eventos gastrointestinales fue de 0,96 (IC del 95%, 0,87 a 1,06) en el grupo de semaglutida frente a dulaglutida, de 0,96 (IC, 0,77 a 1,20) en el grupo de tirzepatida frente a dulaglutida y de 1,07 (IC, 0,90 a 1,26) en el grupo de tirzepatida frente a semaglutida.

Estos hallazgos fueron consistentes en todos los subgrupos y en los análisis de sensibilidad. Los resultados concuerdan con los observados en ensayos clínicos aleatorizados comparativos directos y pueden ayudar a los médicos a determinar los beneficios y los riesgos de prescribir estos medicamentos de uso común.