La semaglutida 2,4 mg sería coste-efectivo para el tratamiento de la obesidad en España, según un estudio

Archivo - Mujer diabética madura con sobrepeso irreconocible que se inyecta una jeringa de semaglutida. Medicamento para el tratamiento médico de la obesidad. - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Semaglutida 2,4 mg en combinación con dieta y ejercicio sería una alternativa terapéutica coste-efectiva para el tratamiento de los adultos con obesidad en España, en comparación con dieta y ejercicio, según un estudio realizado por investigadores españoles y Novo Nordisk, y publicado en la revista 'Advances in Therapy'.

"Los datos disponibles demuestran que el tratamiento con este fármaco en personas con obesidad podría mejorar la calidad de vida. Los resultados más robustos refieren mejoría en la función física, estando relacionada con la magnitud de la pérdida de peso ponderal", destaca el doctor Josep Vidal, endocrinólogo del Hospital Universitario Clínic de Barcelona y director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas de este centro.

Entre los principales resultados extraídos de la investigación, se ha visto que este tratamiento combinado con dieta y ejercicio supone 25.589 euros de coste por año de vida ajustado por calidad (AVAC) ganado, es decir, la inversión necesaria por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) para lograr cada año de vida en perfecto estado de salud de la persona con obesidad.

Y, dado que este valor es inferior al umbral de referencia de 30.000 euro aceptado a nivel nacional, se puede considerar que este fármaco sería un tratamiento coste-efectivo en España. "La sostenibilidad del SNS no depende solo de controlar el gasto actual, sino también de apostar por intervenciones que generen valor en salud, prevengan complicaciones futuras y permitan a las personas vivir más años, pero también vivirlos mejor", afirma el doctor Moreno-Pérez, endocrinólogo y coordinador de la Unidad de Diabetes en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.

Adicionalmente, los resultados en tres subpoblaciones adicionales analizadas en el estudio - cohorte de pacientes con características representativas de los pacientes con obesidad en España, IMC igual a 35 kg/m2 e IMC igual a 30 kg/m2 con al menos un episodio cardiovascular -, el tratamiento mantuvo, e incluso mejoró, el perfil de coste-efectividad observado en el caso base, con una ratio coste efectividad incremental más baja, de 20.647 euro, 23.887 euro y 17.071 euro por año de vida ajustado por calidad ganado, respectivamente.

Así, todos ellos se encuentran por debajo del umbral aceptado de 30.000 euro por cada AVAC ganado. "Este análisis demuestra que un adecuado abordaje de la obesidad es fundamental para reducir tanto la carga clínica como económica sobre pacientes y el sistema de salud" expone Francisco Pajuelo, director médico de Novo Nordisk España.

"Desde Novo Nordisk estamos comprometidos con la investigación y la innovación en la mejora de la vida de las personas con obesidad, entendiendo el abordaje de esta patología como una inversión clave en la salud pública y la sostenibilidad futura del sistema sanitario español", añade.