La SEHH, SpotLab y GSK presentan MedulAI, una iniciativa para mejorar el diagnóstico hematológico mediante IA

Imagen de la presentación. - SEHH

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), junto a SpotLab y la compañía biofarmacéutica GSK han presentado el proyecto MedulAI, una iniciativa que acercará la inteligencia artificial al diagnóstico hematológico en 14 hospitales de toda España.

En concreto, MedulAI es una iniciativa pionera en España que busca mejorar el diagnóstico hematológico mediante inteligencia artificial (IA) aplicada al análisis citológico de médula ósea, y que permite reducir los tiempos de análisis, mejorar la robustez estadística del análisis y reducir el riesgo de errores diagnósticos.

MedulAI constituye una de las iniciativas impulsadas a través de Gate2Health, el programa de innovación abierta de GSK orientado a apoyar proyectos de transformación digital en el ámbito sanitario. Se trata de un sistema clínicamente validado basado en IA, diseñado para digitalizar y analizar muestras de médula ósea.

La solución permite adaptar microscopios convencionales para convertirlos en microscopios digitales inteligentes capaces de capturar imágenes hematológicas de alta calidad y analizarlas mediante algoritmos avanzados de IA.

Su objetivo es ayudar a los especialistas a mejorar la precisión en el diagnóstico de enfermedades de la sangre como el mieloma múltiple, reducir la variabilidad entre observadores y optimizar significativamente los tiempos de análisis.

"MedulAI puede ayudar a que el diagnóstico hematológico sea más ágil y homogéneo, pero su valor va más allá de la tecnología: permite que el hematólogo dedique más tiempo a la interpretación clínica, al paciente, a la docencia y a la investigación. Además, facilita la colaboración entre centros y el acceso a segundas valoraciones, algo especialmente relevante para hospitales con menos recursos especializado", ha destacado Leonor Arenillas, hematóloga del Hospital Clínic de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la SEHH.

El sistema aplica algoritmos de 'deep learning' y visión por computador sobre imágenes digitalizadas de aspirados de médula ósea, identificando y clasificando automáticamente las células presentes.

"MedulAI convierte un microscopio convencional en una herramienta inteligente y conecta a los hematólogos en una misma plataforma, poniendo la inteligencia artificial al servicio de su criterio clínico. No buscamos reemplazar al especialista, sino ampliar su capacidad para diagnosticar mejor y más rápido en toda España", ha indicado Miguel Luengo-Oroz, CEO y cofundador de SpotLab.

La herramienta utilizada en el proyecto ha demostrado capacidad para reducir hasta en un 80 por ciento el tiempo dedicado al análisis morfológico, y la estandarización del proceso diagnóstico independientemente del centro o el profesional hasta en un 62,5 por ciento.

"Esta iniciativa supone un ejemplo de cómo la colaboración entre sociedades científicas, hospitales, compañías tecnológicas e industria farmacéutica puede traducirse en soluciones innovadoras con impacto real en la práctica clínica y en los pacientes", ha apuntado Sergio Ostalé, director de la Unidad de Oncohematología de GSK.

ACCESO A LA DIGITALIZACIÓN HEMATOLÓGICA

Según sus impulsores, uno de los aspectos diferenciales de MedulAI es su capacidad para homogeneizar el acceso a la digitalización hematológica en centros con diferentes niveles de capacidad tecnológica, favoreciendo una adopción más sencilla y escalable.

El sistema se adapta a microscopios ya existentes, evitando grandes inversiones en equipamiento y facilitando su implantación en hospitales de cualquier tamaño y capacidad tecnológica. La plataforma colaborativa permite, además, analizar muestras desde cualquier lugar, compartir entre especialistas, crear repositorios digitales para sesiones clínicas y estandarizar procesos de análisis, entre otras aplicaciones.

Además, el sistema ha sido validado por especialistas en Hematología y desarrollado en colaboración con hospitales y sociedades científicas de referencia. Su desarrollo se sustenta en una base científica sólida que ya acumula más de siete millones de células digitalizadas, más de 40.000 imágenes analizadas, más de 1.000 pacientes incluidos, validación multicéntrica en hospitales de referencia y 17 publicaciones científicas en revistas y congresos especializados.

Los 14 hospitales que participarán en el despliegue e implementación del proyecto son: el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Infanta Leonor y Hematoclin Médico (Comunidad de Madrid); el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital Universitario Reina Sofía (Andalucía); el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila (Castilla y León); el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Canarias); el Hospital General Universitario de Elche (Comunidad Valenciana); el Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona, el Hospital Universitari Parc Taulí y el Hospital del Mar (Cataluña) y el Hospital Universitari Son Llàtzer (Islas Baleares).