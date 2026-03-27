La SEFH afirma que la innovación digital y la IA pueden ser "de gran ayuda" para optimizar "el uso de los medicamentos" - SEFH

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Jordi Nicolás, ha puesto de relieve que la innovación digital y la Inteligencia Artificial (IA) son "palancas de transformación" que "realmente son de gran ayuda, o pueden serlo, para optimizar tanto el uso de los medicamentos como mejorar los resultados farmacoterapéuticos".

"Son unas palancas de cambio que nos van a exigir, por una parte, ponernos al día, pero, por otra, nos van a ayudar a acelerar esta consecución de los resultados", ha explicado durante la celebración, este viernes, 27 de marzo, del tercer Día de la Farmacia Hospitalaria, conmemoración promovida por la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital (EAHP, por sus siglas en inglés).

En torno a esta jornada, la SEFH ha lanzado un vídeo y varios hashtag, como '#HospitalPharmacyDay' y '#DiaFarmaciaHospitalaria', con testimonios de varios perfiles profesionales que trabajan coordinadamente en los Servicios de Farmacia españoles hablando sobre su labor en equipo, incluyendo a residentes, adjuntos, jefes de Servicio, técnicos de farmacia, enfermeras, celadores y administrativos.

El objetivo de esta efeméride es resaltar la importancia y celebrar la labor de la Farmacia Hospitalaria en Europa en un momento de creciente presión para hacer más con tiempo, personal y recursos limitados. Todo ello al tiempo que los profesionales gestionan terapias, procesos clínicos y expectativas cada vez más complejos en materia de farmacia clínica, innovación, educación e investigación.

ÚTILES TAMBIÉN EN INVESTIGACIÓN

En este contexto, la EAHP ha expuesto que las nuevas herramientas digitales y de IA pueden apoyar la farmacia clínica, en información médica, interacciones farmacológicas y educación del paciente; la investigación, con apoyo a la revisión bibliográfica y redacción científica; la educación, en simulación y materiales didácticos; la formulación magistral, con información estandarizada sobre reconstitución y estabilidad; y la gestión y organización.

"Las herramientas digitales innovadoras y la IA generativa están surgiendo como una posible solución a algunos de estos desafíos, ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia y el apoyo a la toma de decisiones", ha destacado la miembro de su Junta Directiva, Ana Lozano, quien ha añadido que, "sin embargo, su uso sigue estando limitado por cuestiones éticas, técnicas y de fiabilidad, lo que implica que debe adoptarse con cautela".