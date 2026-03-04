La SEFH advierte de que la aplicación del cannabis medicinal podría sobrecargar la farmacia hospitalaria

Archivo - Imagen de recurso de una farmacia hospitalaria. - SEFH - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha alertado de que el real decreto que regula la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales estandarizadas de cannabis podría generar una "sobrecarga asistencial" en los servicios de farmacia hospitalaria, por lo que considera imprescindible que las autoridades sanitarias evalúen este impacto y proporcionen los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar una implantación segura y sostenible.

Así se ha manifestado la SEFH en un posicionamiento publicado este miércoles sobre el real decreto del uso medicinal de cannabis, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. La Sociedad considera que la norma responde tanto a una necesidad clínica no cubierta en determinados pacientes como a una demanda social, y que puede contribuir a mejorar la atención de quienes presentan patologías refractarias, siempre que su aplicación se realice de manera prudente, basada en criterios clínicos y bajo control sanitario.

En este punto, asegura que los Servicios de Farmacia Hospitalaria disponen de los conocimientos y la experiencia para asumir el reto de la implantación de este RD y ejercer su papel tanto en la formulación como en la dispensación y en el seguimiento clínico junto con el resto del equipo asistencial de su efectividad y seguridad.

No obstante, advierte de que el papel del cannabis o los cannabinoides en el tratamiento de algunas indicaciones carece de momento de evidencias clínicas sólidas que lo sustenten. Por ello, defiende una vigilancia terapéutica exhaustiva, así como la creación de un seguimiento unificado de efectividad y seguridad.

"Deben mantenerse los esfuerzos para promover y desarrollar estudios clínicos de calidad con preparados de cannabis o cannabinoides que constituyan la base de medicamentos comerciales eficaces, seguros y eficientes", ha añadido.

Además, indica que el cannabis medicinal debe integrarse en la práctica clínica habitual desde un enfoque "científico, prudente, evaluable y centrado en el paciente". Por último, la Sociedad ofrece toda su colaboración a las autoridades sanitarias tanto nacionales como autonómicas para cuantas cuestiones dentro de su ámbito de conocimiento y competencias puedan mejorar la atención a los pacientes.