El sector sanitario aboga por impulsar la equidad y el liderazgo femenino en innovación

Jornada 'Hackeando la brecha'. - FARMAINDUSTRIA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Digital Health Validation Center del Hospital de Sant Pau, Farmaindustria y la Plataforma de Innovación de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han celebrado este miércoles una jornada en la que se ha abogado por seguir trabajando para avanzar en equidad e impulsar el liderazgo femenino en innovación.

La jornada 'Hackeando la brecha', a la que han asistido más de un centenar de profesionales del ámbito sanitario, científico y empresarial, se ha centrado la importancia de incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de la innovación para desarrollar soluciones más inclusivas y eficaces; el liderazgo femenino en salud, y el valor de compartir prácticas transformadoras, visibilizar referentes y tejer redes de colaboración.

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, se ha referido a las tecnologías, datos, inteligencia artificial y salud digital como "una gran oportunidad" para avanzar en equidad. Además, ha reivindicado la necesidad de serguir apostando por la innovación, impulsar el talento femenino en la toma de decisiones y hacer de la tecnología un instrumento de equidad.

Por parte de Fenin, su vicepresidenta, Lourdes López, ha destacado que 25.000 mujeres trabajan cada día para hacer crecer al sector de tecnología sanitaria y, con ello, el bienestar de la sociedad. Así, ha instado a asegurar que todas las mujeres tengan las oportunidades y condiciones de igualdad que merecen por méritos propios.

La directora del Digital Health Validation Center Sant Pau, Mar Gomis, ha presentado y conducido el encuentro, que ha contado con las ponencias inspiradoras de la embajadora del Foro Salud y Farma de la Asociación Española de ejecutivos y consejeros (Eje&Con), Belén Torrijos, y el socio fundador de The Care Lab, Lekhsmy Parameswaran.

Gomis ha insistido en la necesidad "imprescindible" de incorporar la voz de las mujeres y la perspectiva de género en la investigación en salud digital y tecnología para generar evidencia sólida sobre el uso de la tecnología sanitaria y desarrollar soluciones de calidad.

PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA SALUD DE LA MUJER

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido el papel de la investigación clínica en el avance de la salud de la mujer y en el liderazgo de la I+D de nuevos tratamientos, con una mesa moderada por la directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín, que ha contado con la participación de la directora de la Unidad de Investigación e Innovación y responsable del IR Sant Pau, Mª Rosa Ballester; el líder de innovación local en Sanofi, José Ajenjo; y la directora científica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, Mª José Sánchez.

Otro de los debates se ha centrado en las tecnologías 'femtech', en este caso moderado por el técnico de Innovación de Fenin Adrià Juan. En este diálogo han participado la CEO de Gestaverso, María Cantós; la directora general de Hologic Iberia para España, Emilia de Alonso; y la CTO de Mimark, María de Martí.

Las expertas han puesto de relieve que las tecnologías 'femtech' representan una oportunidad estratégica para impulsar soluciones innovadoras que mejoren la salud y el bienestar de las mujeres, avanzando hacia un sistema sanitario más personalizado, preventivo y orientado a las necesidades de las mujeres.

El liderazgo femenino para la innovación en salud digital ha centrado también una sesión de 'elevator pitches', moderada por Mar Gomis, en la que se han presentado distintas iniciativas del ecosistema orientadas a impulsar el papel de la mujer en este ámbito. En ella han intervenido la vicepresidenta de Women in Global Health Spain, Melisa Martínez; Adriá Juan, de Fenin; Pablo Puerta, de GSK España; Ricardo Álvarez-Cienfuegos, de Plug and Play; Arantxa de la Peña, del Hospital de Sant Pau, y Laura Martínez, de Medtronic.

Otro de los elementos diferenciales de la jornada ha sido la dinámica participativa dirigida por Gomis para identificar conjuntamente los principales retos sobre los que se centrará la siguiente sesión en noviembre y con la que se refuerza la vocación de continuidad del encuentro.