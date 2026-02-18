El secretario de Estado de Sanidad visita la planta de Bayer en La Felguera (Asturias), en proceso de descarbonización

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, visitan la planta de La Felguera. - BAYER

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, han visitado este miércoles la planta de La Felguera (Asturias), la primera del sector en anunciar su descarbonización en España y una de las pocas a nivel a global.

La visita, en la que ha participado el CEO de Bayer Iberia, Jordi Sánchez, y el director de la planta asturiana Jorge Julián Álvarez, ha permitido compartir los avances en sostenibilidad de Bayer y en concreto en esta planta, referente en transformación industrial.

"La descarbonización del sistema sanitario es algo que pone en común las prioridades del Ministerio y del sector farmacéutico. Proyectos como este ejemplifican el progreso de la innovación en este sentido y fortalecen la soberanía estratégica de nuestro país y la competitividad de la región", ha declarado Javier Padilla.

"Es un honor recibir al secretario de Estado de Sanidad y a los demás representantes del Ministerio en unas instalaciones tan emblemáticas para Bayer. Desde hace 125 años que cuidamos de la salud de los españoles y la planta de La Felguera juega un papel fundamental en esa misión ya que desde aquí se exporta el ácido acetilsalicílico para todo el mundo. Además de su impacto positivo en la industria, las exportaciones y el empleo en Asturias, con la descarbonización de la planta damos un paso decisivo para cuidar aún más de la salud del planeta", ha apuntado Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia.

El secretario de Estado y el director general también han podido conocer con detalle el compromiso de Bayer con la innovación para mejorar la salud de los españoles, en áreas como la cardio-renal, oncología u oftalmología, y con una cartera de tratamientos en desarrollo enfocada en los principales retos de salud que afronta actualmente la sociedad.

La ocasión también ha permitido profundizar sobre los avances en sostenibilidad de Bayer España desde que en 2019 la compañía reforzara su compromiso en este sentido. "Liderar la transformación de nuestra actividad hacia un modelo más sostenible, es también nuestra manera de comprometernos con la innovación y el progreso de todos. La próxima descarbonización de La Felguera será un gran avance para nuestra ambición hacia la descarbonización total de nuestra actividad, y a la que nos encaminamos a buen ritmo con un 39% de reducción de nuestra huella de carbono desde 2019", ha añadido Jordi Sánchez.

Esta apuesta estratégica es también clave para el posicionamiento de la actividad del país y refuerza la competitividad industrial desde Europa. En este sentido, los representantes del Ministerio de Sanidad y de Bayer han coincidido en la necesidad de destacar la importancia estratégica del sector farmacéutico en España y en Europa, así como en la necesidad de impulsar la innovación y un ecosistema competitivo para las compañías del continente. También han compartido la voluntad de seguir colaborando, junto al resto de agentes del ecosistema sanitario, para seguir acelerando el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica.