Sanofi presenta una nueva marca corporativa y un logotipo, uniendo a la empresa bajo una sola identidad

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las actuales unidades de negocio Sanofi Pasteur y Sanofi Genzyme, dedicadas respectivamente a vacunas y cuidados especializados, y todas las demás marcas adquiridas, se unirán bajo el único nombre y marca de Sanofi, que este jueves ha presentado una nueva marca corporativa y un logotipo que muestra la modernización y la transformación que empezó la compañía en diciembre de 2019.

"Al acercarnos al medio siglo de existencia de la compañía, asumimos la más importante transformación y modernización de nuestra historia. En 2019 lanzamos nuestra estrategia Play to Win, centrada en aplicar nuestra plataforma de innovación a la producción de tratamientos y vacunas 'first and best in class'. Nuestra nueva imagen corporativa es un importante paso natural adelante en este viaje, que representa la forma integral en que la compañía va a seguir trabajando para alcanzar sus objetivos de transformar la práctica de la medicina", ha declarado Paul Hudson, CEO de Sanofi.

El nuevo logotipo representa el nuevo propósito y la ambición de Sanofi, inspirados en códigos sencillos e impulsores de la industria tecnológica. Los dos puntos morados representan el viaje científico desde el punto de partida -la curiosidad que lleva a cuestionar el status quo y preguntarnos "¿qué pasaría si...?"- hasta la línea de meta: el "momento eureka" en que aparecen soluciones innovadoras que impactan en la vida de las personas.

"Con nuestra nueva imagen queremos proporcionar a nuestra gente, socios, pacientes y profesionales sanitarios una imagen clara y sólida de quiénes somos y de lo que vamos a lograr. La actitud de Sanofi es humilde, auténtica y un poco fuera de lo convencional. Creemos que nuestra nueva marca y logotipo crearán un espacio único en el sector sanitario que representa a la perfección nuestro nuevo propósito de conseguir que el poder de la ciencia mejore la vida de las personas", explica Josep Catllà, director de Asuntos Corporativos de Sanofi.

Desde la compañía recuerda que "Sanofi representa actualmente una combinación de muchas culturas, identidades y marcas". "Su nueva imagen, arraigada en este legado, reúne por primera vez esta historia diversa en una única identidad corporativa. Es una manifestación del recorrido de la compañía, que a la vez realza su ambiciosa estrategia para el futuro", afirman.