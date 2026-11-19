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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha actualizado las recomendaciones para las mujeres en tratamiento con tirzepatida, principio activo de 'Mounjaro' (Lilly), que utilizan anticonceptivos orales, que añadan un método anticonceptivo de barrera durante las cuatro semanas posteriores al inicio del tratamiento y durante las cuatro semanas posteriores a cada aumento de dosis, o cambien a un método anticonceptivo no oral.

La actualización parte de la revisión realizada por el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) y el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), de los que forma parte la AEMPS. Ambos organismos han concluido que la información disponible sobre el efecto de la tirzepatida en la farmacocinética y la eficacia de los anticonceptivos orales en mujeres con obesidad, sobrepeso o diabetes mellitus tipo 2 es limitada.

Hasta ahora, las advertencias ya señalaban que la tirzepatida no debe utilizarse durante el embarazo ni en mujeres con capacidad de gestación que no empleen métodos anticonceptivos. Además, quienes deseen quedarse embarazadas deben interrumpir el tratamiento al menos un mes antes, y si se produce un embarazo durante su uso, debe suspenderse el medicamento.

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES Y PROFESIONALES

La AEMPS recomienda a las mujeres que toman tirzepatida y utilizan anticonceptivos orales que incorporen un método de barrera, como el preservativo, durante las cuatro semanas posteriores al comienzo del tratamiento y durante las cuatro semanas siguientes a cada incremento de dosis. Como alternativa, pueden cambiar a un método anticonceptivo no oral.

'Mounjaro' está indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso cuando existe alguna comorbilidad.

Tras la decisión de la Comisión Europea, Lilly distribuirá una carta informativa a los profesionales sanitarios. Las nuevas recomendaciones también se incorporarán a la ficha técnica y al prospecto de los medicamentos que contienen tirzepatida.