Sanidad se encuentra negociando para que cabotegravir pase por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este martes de que el Ministerio de Sanidad se encuentra negociando para que cabotegravir (ViiV Healthcare), un inyectable de acción prolongada para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pase por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.

"Ahora mismo estamos en el proceso de negociación con cabotegravir para que pase por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Si esto se llega a aprobar, supondría la posibilidad de que en los hospitales hubiera profilaxis predisposición inyectable con cabotegravir, y nosotros estamos trabajando para que la profilaxis predisposición oral pueda pasar a las oficinas de farmacia comunitaria", ha declarado Padilla durante una intervención ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La aprobación de cabotegravir supondría generar "facilidad de lo comunitario" para quien prefiera la cercanía de estos servicios y pueda seguir con la profilaxis preexposición (PrEP), así como para grupos específicos de población con una menor continuidad en este tipo de tratamiento en el ámbito hospitalario con la acción prolongada.

Aunque ha mostrado su deseo financiar igualmente lenacapavir (Gilead), un medicamento inyectable semestral para prevenir el VIH, cree que esto tendría más beneficios sobre las propias existencia de cabotegravir, en caso de que se lleguen a unas condiciones que sean "aceptables" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En ese sentido, ha expresado que el problema de lenacapabir reside en que en aquellos lugares donde su aportación terapéutica es mayor es donde "no están los recursos" para ello, mientras que en los países donde están los recursos, su aportación terapéutica no es tan grande.