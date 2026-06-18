Sanidad considera a los farmacéuticos como "activos de salud de primer orden" por su capacidad de "detectar necesidades"

La ministra de Sanidad, Mónica García, y David Perejil, director general de la Agenda 2030, con la Junta Directiva del Consejo General, en la entrega de los V Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS - CONSEJO GENERAL FARMACÉUTICOS

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha definido a los farmacéuticos como "activos de salud de primer orden" durante la entrega de la V edición de los Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS, que concede el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, donde ha destacado su capacidad para detectar necesidades antes incluso de que aparezcan en las estadísticas.

Sobre las iniciativas presentadas a los premios - que tiene como objetivo de reconocer la labor que los farmacéuticos y los Colegios realizan en línea con la filosofía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas- ha resaltado que son proyectos que "parten de una pregunta a la que se ha dado una respuesta micro que tiene una traducción macro. Esta es la verdadera innovación social".

A la entrega de estos galardones, que cuentan con la colaboración de CaixaBank Pharma y AstraZeneca, también asistió David Perejil, director general de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que estuvo acompañado por representantes de la entidad colegial, entre ellos, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General; Raquel Martínez, secretaria general, y Rita de la Plaza, tesorera.

En la conversación con la periodista y presentadora del evento Elena Argandoña, el director general de la Agenda 2030 ha comentado que "todos los actores de la sociedad y las administraciones debemos acelerar nuestro impulso de implementación de los ODS para incrementar derechos ampliados para toda la gente de nuestro país y como aportación al mundo en favor de un bienestar compartido en los límites del planeta que no deje nadie atrás".

"La red de farmacias demuestra su compromiso ampliado en la triple dimensión económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible con acciones que reafirman que una salud adecuada a las necesidades de 2026 es mucho más que una cuestión de fármacos e incluye cuestiones sociales, adaptación y mitigación del cambio climático y refuerzo comunitario. Esta labor es aún más destacada en aquellas localidades de la España vaciada o que atienden a población más vulnerable", ha añadido.

Por otro lado, el presidente del Consejo General ha destacado que "la innovación social de los farmacéuticos no es algo excepcional, sino una realidad creciente, con un impacto directo en la vida de las personas", tal y como reflejan los 230 proyectos presentados a lo largo de estas cinco ediciones. Y el reto ahora, ha añadido, "es fortalecer la dimensión social de la farmacia y seguir adaptándola a una sociedad en constante transformación".

La tesorera del Consejo General y responsable de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, Rita de la Plaza, ha recordado que, igual que estos premios cumplen cinco años, también se celebran cinco años de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica. "Cuando pusimos en marcha esta estrategia lo hicimos convencidos de que la farmacia tenía y tiene un papel clave ante los grandes retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Y hoy esa convicción es una realidad visible y contrastada", ha afirmado.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL

Los ganadores de los Premios han sido, dentro de la Categoría Social, para el Premio Farmacéutico Comunitario y ODS -dirigido a farmacéuticos comunitarios a título individual o en grupo- el ganador es 'Libros que curan', de Luis García Moreno y Trinidad Martínez Martínez (Albacete).

En esta misma categoría, en el Premio Farmacéutico y ODS -dirigido a los farmacéuticos que ejerzan en ámbitos diferentes a la farmacia comunitaria- el jurado ha determinado que el ganador es el programa 'Estudio de la salud mental y hábitos de vida en población trans con terapia hormonal: dieta, hábitos de vida y función cardiovascular', presentado por Hugo Jiménez, farmacéutico de la Universidad de Granada.

En la Categoría Social, el ganador del Premio Colegios Farmacéuticos y ODS es la campaña 'Salud Mental Perinatal (Embarazo y Postparto)', del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

En la Categoría Medioambiental, la iniciativa que se ha proclamado ganadora del Premio Farmacéutico Comunitario y ODS es "Educación para la sostenibilidad y gestión responsable de medicamentos: intervención educativa con participación farmacéutica en secundaria", de Silvia Palma (Las Palmas).

El ganador del Premio Farmacéutico y ODS, incluido en la Categoría Medioambiental, es la iniciativa 'Farmacia Hospitalaria Verde: transformación sostenible del proceso de utilización de medicamentos', del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Paz, de Madrid.

En el caso del Premio Colegios Farmacéuticos y ODS (Categoría Medioambiental), el proyecto consistente en la promoción de la salud pública y prevención de enfermedades transmitidas por vectores, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, se ha alzado con el galardón.

Además, se ha otorgado una mención especial al 'Proyecto Ítaca Farmacéutica', del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, por considerar el jurado que, si bien se trata de un proyecto innovador, su impacto se proyecta principalmente sobre el fortalecimiento de la propia profesión más que de forma directa sobre la sociedad.