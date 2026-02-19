Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos se alían para implicar a la farmacia comunitaria frente al tabaquismo

Archivo - Dejar de fumar. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SURIYAWUT SURIYA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha firmado este jueves un convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para implicar a la farmacia comunitaria en la prevención y control del tabaquismo y productos relacionados, así como en la promoción de hábitos de vida saludables que contemplen la cesación tabáquica.

Según ha explicado el Consejo General, el convenio contempla la formación de los farmacéuticos para que puedan ofrecer apoyo profesional a las personas que deseen dejar de fumar. Para ello, tendrán acceso al plan formativo 'Abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria', impulsado por el Ministerio.

"Gracias a este convenio, no solo se reconoce la gran labor que ya hace el farmacéutico, sino que se refuerzan y amplían los recursos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene a su alcance para atender a la población que quiere dejar de fumar y adoptar hábitos de vida saludables", ha afirmado el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Según ha destacado, luchar contra el tabaquismo y sus efectos negativos en la salud es una responsabilidad conjunta de todos los profesionales sanitarios. Para el Consejo, este convenio reconoce que la farmacia comunitaria ejerce un papel esencial como educadora en salud y como elemento de cohesión social.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

El acuerdo también establece el compromiso de elaborar y distribuir materiales educativos dirigidos a la población general, en los que se puedan abordar tanto los efectos nocivos del tabaco y de los productos relacionados, como los beneficios de dejar de fumar.

Asimismo, se realizarán campañas de sensibilización desde las farmacias para aumentar el conocimiento sobre los servicios de cesación tabáquica disponibles.

Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos también trabajarán para facilitar el acceso de la población a tratamientos de cesación tabáquica a través de la red de farmacias, promoviendo el uso racional y seguro de los medicamentos, así como el desarrollo de mecanismos para garantizar una atención farmacéutica de calidad y una respuesta rápida y eficaz ante las demandas de los ciudadanos en materia de tabaquismo.

Ambos organismos se han comprometido a elaborar estudios y análisis sobre el impacto que tengan las intervenciones en farmacias en la reducción del tabaquismo. Con este objetivo, se desarrollarán indicadores específicos que permitan medir la eficacia.

El Consejo General de Farmacéuticos ha recordado que las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla León, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia ya habían puesto en marcha programas para promover la cesación tabáquica desde las farmacias. Además, las instituciones colegiales del resto de comunidades autónomas también han impulsado iniciativas al respecto.