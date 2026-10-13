Archivo - Sanidad y Consejo de Farmacéuticos impartirán un curso para mejorar el abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria - CGCOF - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han anunciado que van a impartir, del 11 de enero al 12 de abril de 2027, el curso 'online' y gratuito 'Abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria y Comunitaria', con el objetivo de reforzar el papel de los profesionales también en la prevención.

La iniciativa formativa, desarrollada en colaboración por la corporación sanitaria y la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, busca mejorar la intervención del farmacéutico e impulsar su papel en el acompañamiento de personas que quieren dejar de fumar. Ello en el contexto de que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad, discapacidad y muerte, y provoca más de 50.000 fallecimientos al año en España.

De hecho, y según el CGCOF, aunque el consumo de tabaco se encuentra en mínimos históricos, con un 25,8 por ciento de fumadores diarios, según el informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', elaborado conjuntamente con Sanidad, es necesario que todos los profesionales sanitarios se involucren en la prevención y abordaje de este problema de salud pública. Tanto el documento como el curso se enmarcan en un convenio firmado en febrero entre las partes.

Por ello, la acción persigue la meta de promover en el farmacéutico una actitud positiva hacia la prevención y el abordaje del tabaquismo, así como mostrar su impacto activo e involuntario sobre la salud y a nivel social. Además, es necesario identificar los tipos de intervención que se pueden realizar y conocer el nivel de eficacia de las intervenciones en cesación tabáquica, junto a los tratamientos farmacológicos.

TRES MÓDULOS Y 30 HORAS LECTIVAS

En esta línea, el curso consta de tres módulos que suman 30 horas lectivas, siendo el primero 'Introducción y aspectos generales sobre el tabaquismo', que aporta datos epidemiológicos, definiciones y tipos de productos y sus componentes. El segundo, 'Intervención en cesación', se basa en el protocolo de la 'Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención (EPSP) en el Sistema Nacional de Salud (SNS)', en la propuesta de intervención basada en la regla de las '5 A' (averiguar, aconsejar, analizar, ayudar y asegurar) y en los distintos métodos de ayuda.

El último apartado del programa, 'Intervención en poblaciones especiales', se centra en el abordaje diferenciado según la etapa de la vida, la situación socioeconómica y las enfermedades crónicas de base. No obstante, en todos, el alumno dispondrá de información teórica, ejercicios de análisis y reflexión, vídeos formativos, planteamiento de casos clínicos, ejemplos prácticos e ideas claves para el trabajo diario.

A juicio del CGCOF, la iniciativa, cuya acreditación está pendiente de solicitud a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, se encuadra en el marco de datos actuales como el de que el 67,7 por ciento de los fumadores se ha planteado dejar de fumar y el 44,1 por ciento realizó al menos un intento de abandono durante el último año. Al respecto, y según el informe citado, la intervención del farmacéutico comunitario puede duplicar la probabilidad de éxito al dejar de fumar y triplicarla cuando se combina con tratamiento farmacológico.