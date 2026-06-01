Archivo - Sandoz señala que salvaguardar fabricación de antibióticos penicilínicos en Europa es "necesidad estratégica" - SANDOZ - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Chairman de la compañía farmacéutica Sandoz, Gilbert Ghostine, ha señalado que "salvaguardar la fabricación de antibióticos penicilínicos en Europa no es opcional", sino que representa "una necesidad estratégica", fármacos que, para este laboratorio, son parte de su "legado" y de su "propósito".

"Durante décadas, hemos asumido la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de estos medicamentos esenciales de forma fiable, a gran escala y con la calidad como pilar fundamental", ha indicado de forma previa a la celebración de un evento en conmemoración de sus 80 años de experiencia en estos medicamentos, el cual se ha celebrado en la ciudad austriaca de Kundl.

Este encuentro, que ha reunido a políticos, académicos y representantes del sector de la defensa, ha contado con la presencia de, entre otros, la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Económicos de este país europeo, Elisabeth Zehetner; el gobernador de Tirol, Anton Mattle; el teniente general de las Fuerzas Armadas de Austria, Harald Vodosek; la profesora de la Universidad de Wurzburgo, Ulrike Holzgrabe; el miembro de la Coalición por una América Próspera, Jonathan Toomey; y el integrante del Consejo Europeo de Medicina de Catástrofes, Frank Van Trimpont.

"De cara al futuro, el porvenir de Kundl es más importante que nunca", ha continuado Ghostine, quien ha añadido que, "como la última planta totalmente integrada verticalmente en Europa, cuenta con una posición idónea y única para asegurar el suministro de antibióticos esenciales en el continente".

Por su parte, el CEO de Sandoz, Richard Saynor, ha advertido también de que "Europa corre el riesgo de perder una capacidad de fabricación crítica -y su infraestructura de seguridad general- si no se toman medidas políticas urgentes" en esta materia. "Hoy debería ser un día de celebración, pero la capacidad de Europa para garantizar un suministro seguro y fiable de antibióticos corre cada vez más peligro", ha enfatizado.

"Los líderes políticos europeos tienen que reaccionar ante esta amenaza sin precedentes y tomar medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde", ha proseguido, para agregar que "la realidad es que hasta el 90 por ciento de los principios activos farmacéuticos de los antibióticos a nivel mundial se producen ya fuera de Europa, principalmente en China".

BORRADOR DE DENUNCIA POR 'DUMPING' EN RELACIÓN CON CHINA

A su juicio, esta coyuntura "supone una vulnerabilidad estratégica crucial con consecuencias directas para la salud pública, la preparación ante crisis y la capacidad de Europa para defender su posición en un mundo que cambia rápidamente". En paralelo, Sandoz ha presentado "un borrador de denuncia por 'dumping' comercial ante la Comisión Europea en relación con las importaciones chinas de principio activo (API, por sus siglas en inglés) de amoxicilina", alegando "indicios claros de prácticas que distorsionan el mercado".

Entre estas, ha destacado "la fijación sostenida de precios por debajo del coste, las subvenciones estatales y la concentración de la capacidad mundial en un solo país". "Esta histórica iniciativa representa el primer caso de este tipo presentado en la industria farmacéutica en varias décadas", ha puesto de relieve.

En este contexto, la entidad ha explicado que esta denuncia "insta a la Unión Europea (UE) a aplicar aranceles 'antidumping' para evitar que las empresas extranjeras inunden los mercados globales con principios activos de penicilina ultra baratos y subvencionados por el Estado". "India ya ha tomado cartas en el asunto imponiendo precios mínimos de importación para proteger su propia cadena de suministro de antibióticos", ha informado, tras lo que ha insistido en que "en el volátil entorno geopolítico actual, el acceso a los medicamentos esenciales, especialmente a los antibióticos, es más que nunca un activo estratégico".

"Garantizar el suministro de antibióticos no es solo una cuestión de política sanitaria, sino un asunto de seguridad económica y de política comercial estratégica", ha incidido Saynor, al tiempo que ha manifestado que "Europa debe actuar ya para salvaguardar un suministro independiente en los próximos años".

En este sentido, desde esta compañía han apuntado que "España juega un papel estratégico indispensable" para la misma "a través de su planta de Palafolls (Cataluña)". "Este centro forma parte de la única red de producción de antibióticos penicilínicos verticalmente integrada de Europa, elaborando materias primas que cubren la cadena de suministro de principio a fin", ha divulgado.

"Celebrar 80 años de experiencia en antibióticos nos recuerda que en Sandoz nos queremos asegurar de que los pacientes reciban el medicamento que necesitan, cuando y donde lo necesiten", ha expuesto el director general de Sandoz Iberia y presidente de Sandoz España, Joaquín Rodrigo, que ha añadido que "contar con Palafolls hace de España un motor indispensable en nuestra red industrial". "Gracias a esta planta, garantizamos tratamientos críticos, reforzamos la autonomía estratégica en Europa y aportamos sostenibilidad a nuestro sistema de salud", ha finalizado.