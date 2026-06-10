Ruber Internacional Centro Médico Habana refuerza su equipo de Pediatría para ofrecer una atención integral

Pediatría. - RUBER INTERNACIONAL CENTRO MÉDICO HABANA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ruber Internacional Centro Médico Habana ha reforzado su modelo de atención infantil con la incorporación de un equipo de profesionales del Centro Creciendo Madrid, cuya fundadora y directora es la doctora Lucía Galán Bertrand, en el que van a ofrecer un "proyecto multidisciplinar de referencia en salud infantil, adolescencia, neurodesarrollo y acompañamiento familiar", con una atención humanizada y basada en la evidencia científica.

"La Pediatría no consiste únicamente en tratar enfermedades cuando aparecen. Nuestro papel también es prevenir, acompañar y ayudar a las familias a comprender mejor las necesidades de sus hijos en cada etapa", ha explicado Galán.

En este sentido, las revisiones del niño sano son una de las "herramientas más importantes de la pediatría preventiva", aunque con frecuencia siguen asociándose únicamente al control del peso, la talla o la vacunación.

Sin embargo, los pediatras han recordado que estas visitas desempeñan un "papel esencial para acompañar el desarrollo infantil y detectar de forma precoz posibles dificultades físicas, emocionales o del neurodesarrollo".

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFANTIL

Desde los primeros días de vida hasta la adolescencia, permiten evaluar cómo crece y evoluciona cada niño, resolver dudas familiares y promover hábitos saludables adaptados a cada etapa. Este seguimiento pediátrico incluye alimentación, sueño, desarrollo del lenguaje, adaptación escolar, salud emocional o uso de pantallas.

En las primeras semanas de vida, las consultas se centran especialmente en la alimentación y la adaptación del recién nacido, mientras que durante los primeros meses se presta atención al desarrollo temprano, las rutinas familiares y medidas preventivas como la seguridad infantil o la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante.

A medida que el niño crece, el seguimiento adquiere nuevos objetivos, ya que entre los seis y doce meses, la alimentación complementaria y la detección de posibles alergias alimentarias cobran protagonismo; entre el primer y tercer año de vida, la observación del lenguaje, la comunicación y la interacción social resulta especialmente relevante para identificar precozmente posibles dificultades que puedan beneficiarse de una intervención temprana.

Durante la etapa escolar y la adolescencia, las revisiones se convierten, además, en un espacio para abordar aspectos que van mucho más allá de la enfermedad: aprendizaje, autoestima, bienestar emocional, relaciones sociales, actividad física, descanso y hábitos digitales.

La incorporación de Centro Creciendo Madrid a Ruber Internacional Centro Médico Habana responde precisamente a esta visión de la Pediatría centrada en la prevención y el acompañamiento integral, fortaleciendo una atención que contempla la salud infantil desde sus dimensiones física, emocional y social.

Uno de los pilares fundamentales de estas revisiones continúa siendo la vacunación, cuyo calendario se revisa y actualiza periódicamente, incorporando nuevas recomendaciones adaptadas a la evidencia científica y a las necesidades individuales de cada niño.

Los pediatras de Ruber Internacional Centro Médico Haban, en definitiva, han insistido en que las revisiones periódicas son una "inversión en salud futura", ya que permiten no solo vigilar el crecimiento y el desarrollo, sino también generar confianza, detectar señales precoces y ofrecer herramientas prácticas a las familias para acompañar con mayor seguridad cada etapa del crecimiento infantil.