El restablecimiento del suministro de 'Tenormin' 0,5 mg/ml inyectable se retrasa a mediados de julio, según la AEMPS

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este viernes de que el restablecimiento del suministro de 'Tenormin' (atenolol) 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml. (CN 966317) se retrasa a mediados de julio, según ha comunicado Atnahs Pharma Netherlands.

La AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, advirtió el pasado noviembre que el suministro de 'Tenormin', indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio, volvería a restablecerse en febrero y, en dicho mes, avanzó que se postergaba a mediados de abril.

En un nuevo comunicado, ha señalado que la previsión se retrasa a julio y, dado el alto impacto de la falta del medicamento en el mercado, ha indicado que está gestionando la importación de medicación extranjera, con el objetivo de garantizar el acceso al tratamiento de los pacientes durante la situación de desprovisto. Sin embargo, ha indicado que, hasta la fecha, no se han encontrado unidades.

Como medida de mitigación, la Agencia ha recomendado que los profesionales sanitarios deriven a los pacientes a posibles alternativas terapéuticas disponibles en el mercado nacional que, en función de la situación clínica, puedan considerarse adecuadas, como otras beta-bloqueadoras intravenosos u otros medicamentos antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos terapéuticos.