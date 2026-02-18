REGIC y Farmaindustria firman un convenio para reforzar su colaboración en la investigación clínica

Imagen de la firma del convenio. - LUIS CAMACHO

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (REGIC) y Farmaindustria han firmado este miércoles un nuevo convenio marco destinado a formalizar y dar continuidad a la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años en el ámbito de la investigación clínica.

De este modo, el acuerdo refuerza el trabajo conjunto ya existente y sienta las bases para impulsar nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el sistema de investigación clínica en España.

Durante los últimos años, Farmaindustria y REGIC destacan que han trabajado estrechamente, principalmente a través del Grupo de Interés de Investigación Clínica de REGIC, un espacio que reúne a profesionales de gestión de ensayos clínicos procedentes de sus 61 entidades asociadas, con representación de todas las comunidades autónomas. Este grupo ha permitido abordar de forma conjunta asuntos clave, compartir experiencias y alinear a actores del ecosistema de investigación clínica con el objetivo de mejorar su calidad, eficiencia y desarrollo.

Además, las organizaciones resaltan que su relación se ha fortalecido gracias también a la participación en las actividades, jornadas y espacios de trabajo impulsados por la otra entidad, "reflejo del reconocimiento recíproco del valor estratégico que ambas aportan al desarrollo de la investigación clínica en España", han añadido.

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Con este convenio, ambas entidades se comprometen a colaborar en iniciativas que impulsen el fomento de la investigación en Atención Primaria, la implementación de elementos descentralizados de ensayos clínicos, la digitalización de procesos y el uso secundario de datos para acelerar la I+D+i.

Asimismo, se crearán espacios de colaboración, como grupos de trabajo, jornadas o seminarios de interés común para el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y casos de éxito, así como para impulsar proyectos piloto o pruebas de concepto.

El convenio también busca promover la transferencia de resultados hacia el sector productivo y afianzar el liderazgo de España mediante la formación de profesionales y la colaboración con estructuras de REGIC. Asimismo, se realizarán acciones conjuntas que pongan en valor el impacto social y económico de los ensayos clínicos. También se explorarán nuevas fórmulas de colaboración público-privadas.

"Este convenio es la evolución natural de una relación de trabajo muy sólida y fructífera. Llevamos años colaborando de forma continua con Farmaindustria, compartiendo espacios, retos y aprendizajes, y este acuerdo nos permite dar estabilidad a esa colaboración que ya forma parte de la actividad habitual de ambas organizaciones", ha apuntado el presidente de REGIC, Vicente de Juan.

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha subrayado que "este convenio consolida una colaboración que ha demostrado ser esencial para que España siga avanzando como referente internacional en investigación clínica. La estrecha coordinación con REGIC y con los equipos que gestionan los ensayos en los hospitales es clave para impulsar proyectos más eficientes y centrados en las necesidades de los pacientes. Este acuerdo da estabilidad a un trabajo conjunto que aporta un enorme valor al sistema sanitario y al ecosistema investigador de España".