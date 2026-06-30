Archivo - La red de farmacias creció en 2025, con 42 más que el año anterior y aupándose hasta las 22.273, según informe del CGCOF - I_VIEWFINDER / RAPISAN JOHN - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicado el informe 'Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias 2025', que muestra que la red de oficinas de Farmacia creció el año pasado, con 42 más que en el ejercicio previo y aupándose hasta las 22.273.

"La red de farmacias comunitarias en España es una auténtica conquista social que garantiza que todos los pacientes, por muy alejados que estén de un núcleo urbano, tendrán su medicación con todos los requisitos de calidad y seguridad", ha indicado al respecto el presidente de esta corporación sanitaria, Jesús Aguilar, y en referencia al hecho resaltado por la misma de que esta red "es uno de los puntos de atención sanitaria más cercano".

Tras señalar que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más numerosos para la atención comunitaria, este documento concreta estos en 55.098, que se suman a la labor asistencial prestada por los 44.294 médicos y los 45.517 profesionales de Enfermería que trabajan en este ámbito asistencial. Al respecto, recoge que hay un 70 por ciento más de farmacias que de puntos de atención sanitaria de la red de Atención Primaria, y es que existen 3.068 centros de salud y 9.996 consultorios locales.

Además, el CGCOF ha destacado "la capilaridad de la red de farmacias", ya que este informe alude a 14.371 en lugares que no son capitales de provincia, casi el doble de las que sí lo están. De media y, como también sucedió en 2024, se mantiene el promedio de 4,5 farmacias por cada 10.000 habitantes.

En este apartado, también ofrece la información de que, con respecto a los datos obtenidos hace dos años, el número de farmacias a las que se les ha aplicado el 'Índice Corrector de los Márgenes', las consideradas oficinas de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), ha descendido, pasando de 672 en 2024 a 602, es decir, un 10,4 por ciento menos.

PROFESIONALES EN OTROS ÁMBITOS

Por otra parte, Aguilar ha citado otros ámbitos en los que la presencia del farmacéutico es "imprescindible", como "la Farmacia Hospitalaria, los análisis clínicos, la alimentación, la investigación, la Administración pública, la industria y la distribución farmacéutica". Sobre ello, este documento muestra que hay 7.517 en el campo de la ortopedia, 7.431 en la alimentación, 2.955 en acústica audiométrica y óptica oftálmica, 2.639 en Farmacia Hospitalaria, 2.626 en la industria farmacéutica, 1.948 en los servicios farmacéuticos de entidades comerciales detallistas de medicamentos veterinarios y/o agrupaciones ganaderas y 1.813 en análisis clínicos.

Con ellos, este análisis muestra que en 2025, en España había 82.309 farmacéuticos colegiados, 1.228 más que en 2024, lo que representa un incremento del 1,5 por ciento y rompe la desaceleración observada en los últimos años. De la totalidad, 59.269 son mujeres -el 72 por ciento-, el 62,5 por ciento tiene menos de 55 años y un 12,3 por ciento supera los 70.

Este informe también aborda la situación laboral de los colegiados, y es que expone que 63.949 (77,7%) se encuentran en activo y del 22,3 por ciento de los que no ejerce ninguna actividad, solo el 1,8 por ciento es porque está en paro. Esta situación de falta de empleo registrada en licenciados, graduados y técnicos en Farmacia se mantiene respecto a 2024, con valores similares a los años prepandemia.

Por último, el documento 'Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias 2025' se refiere al plano académico, en el que señala que el número de egresados en Farmacia en el periodo 2023-2024 fue de 2.550, un 2,8 por ciento por debajo del periodo anterior. El 80,8 por ciento del total procede de universidades públicas, frente al 19,2 por ciento de centros privados.