La recogida de residuos de medicamentos en los Puntos SIGRE crece un 5,16% en España y alcanza las 5.400 toneladas

Archivo - Imagen de archivo de un Punto SIGRE. - SIGRE - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La recogida de envases vacíos o con restos de medicamentos en los Puntos SIGRE ha crecido un 5,16 por ciento en España durante el año 2025, hasta alcanzar los 5.397.903 kilos.

Según SIGRE, este avance confirma la consolidación de un hábito ambiental y sanitario cada vez más extendido entre la población: revisar periódicamente el botiquín doméstico y depositar en el Punto SIGRE los medicamentos caducados, los restos de tratamientos finalizados y sus envases, aunque estén vacíos.

En términos de participación ciudadana, la media nacional se ha situado en 109,92 gramos por habitante al año y en 20,19 kilos por farmacia al mes.

"Estos datos demuestran que la ciudadanía está cada vez más comprometida con el cuidado de la salud y del medioambiente. Depositar los residuos de medicamentos en el Punto SIGRE es un gesto sencillo, pero con un impacto enorme: evita riesgos en el hogar, previene la automedicación incontrolada y contribuye a que estos residuos no acaben contaminando suelos, ríos o mares", ha señalado el director general de SIGRE, Miguel Vega.

REVISAR EL BOTIQUÍN TRAS LAS VACACIONES

SIGRE recuerda que la vuelta a la rutina tras las vacaciones estivales es un buen momento para revisar el botiquín doméstico. En esa revisión, aconseja retirar los medicamentos caducados, los que ya no se necesitan y los envases vacíos o con restos de medicamentos, para depositarlos en el Punto SIGRE de la farmacia. También los de mascotas.

Por el contrario, no deben depositarse en el Punto SIGRE agujas, termómetros, radiografías, pilas, productos químicos, test de autodiagnóstico u otros residuos que cuentan con canales específicos de gestión.

En esta línea, la organización ha informado de que los residuos depositados por los ciudadanos en los Puntos SIGRE entran en un circuito específico que cuenta con todas las garantías sanitarias y medioambientales.

"La distribución farmacéutica los recoge mediante logística inversa, aprovechando los desplazamientos que ya realiza a las farmacias, lo que permite reducir el impacto ambiental del transporte y mantener la trazabilidad del residuo", explican desde SIGRE.

Posteriormente, los residuos se trasladan a la Planta de Clasificación de Envases y Residuos de Medicamentos, situada en Tudela de Duero, en Valladolid. En esta instalación, la aplicación de inteligencia artificial, robótica y sistemas de clasificación avanzados permite reciclar una parte muy significativa de los materiales de los envases recogidos, hasta un 74,93 por ciento en el año 2025.

Los restos de medicamentos y aquellos envases que no pueden reciclarse se destinan a valorización energética, evitando su eliminación inadecuada y contribuyendo a reducir el uso de combustibles fósiles.

25 AÑOS DE PUNTO SIGRE

Este modelo, impulsado por la industria farmacéutica con la colaboración de la distribución y las farmacias, y que cuenta con el apoyo de las administraciones públicas, cumple en 2026 su 25º aniversario.

Además de gestionar los residuos de medicamentos y sus envases, SIGRE trabaja con la industria farmacéutica para reducir el impacto ambiental de los envases desde su diseño. Según SIGRE, desde el año 2000, las compañías farmacéuticas han impulsado iniciativas de prevención y ecodiseño para aligerar envases, mejorar su reciclabilidad y reducir el uso de materiales, siempre garantizando la seguridad, conservación y calidad del medicamento.

Actualmente, uno de cada tres medicamentos comercializados en España incorpora alguna mejora ambiental en su envase, y el peso medio de los envases farmacéuticos se ha reducido en más de un 25 por ciento en las dos últimas décadas.

"En estos 25 años hemos comprobado que salud pública, sostenibilidad y economía circular pueden avanzar juntas. El uso responsable del medicamento no termina cuando finaliza el tratamiento: termina cuando sus residuos se depositan correctamente en el Punto SIGRE", ha finalizado Vega.