La receta electrónica para los mutualistas de Muface en la Comunidad Valenciana llegará el próximo 3 de marzo

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha informado este viernes de que la receta electrónica concertada de los mutualistas de Muface estará disponible en la Comunidad Valenciana partir del próximo 3 de marzo.

De este modo, la Comunidad Valenciana se unirá a Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla, que cuentan ya con este servicio.

El Consejo señala que desde el 3 de marzo la receta electrónica estará disponible para las 110.411 personas mutualistas de opción concertada de la Comunidad Valenciana. Los mutualistas titulares y beneficiarios adscritos a este sistema podrán retirar sus medicamentos en las farmacias comunitarias de Valencia, Alicante y Castellón sin necesidad de talonario y recetas en papel y sin desplazamientos para tramitar sus visados.

Con la presentación en la Comunidad Valencia de la receta electrónica concertada de Muface se inicia la fase final de su despliegue que finalizará a lo largo de 2026 con la adhesión de Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Además, desde el inicio de su implantación en las diferentes autonomías en 2020, se han realizado ya 1.623.162 prescripciones y 3.782.528 dispensaciones con este sistema.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA SIGUIENTE

La directora general de Muface, Myriam Pallarés, ha avanzado que tras la Comunidad Valenciana, Castilla y León será la siguiente región en sumarse al Sistema Integrado de la Receta Electrónica Concertada de Muface a finales de marzo. Cataluña y Andalucía se unirán a lo largo de la primavera.

Pallarés ha explicado que, con la Comunidad Valenciana, "en la que hay casi 111.000 mutualistas de opción concertada, son prácticamente 600.000 mutualistas de los 16 territorios autonómicos los que van a disfrutar de la receta electrónica, lo que supone un 60% del total de mutualistas que han elegido esta opción".

Asimismo, ha señalado que el objetivo de Muface para 2026 es conseguir que el uso de la receta electrónica se extienda y que lo normal sea su utilización, dejando como excepcional la vía convencional de receta papel.

La directora general de la mutualidad también ha agradecido el trabajo de las organizaciones colegiales de farmacéuticos y médicos para el impulso que el sistema de e-receta concertada ha tomado en los últimos meses en España.

Por su parte, la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Raquel Martínez, ha afirmado que la Comunidad Valenciana es una "región clave" para el avance de la receta electrónica concertada de Muface.

"Aquí viven 110.411 mutualistas de opción concertada, el 11 por ciento del total nacional, que, desde ahora, podrán acceder a sus prescripciones de forma más segura, rápida y totalmente fiable en las farmacias comunitarias de la región y de los territorios donde está activa", ha remarcado.

Para el representante del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos y presidente del MICOF, Jaime Giner, esta iniciativa "representa una herramienta que facilita la gestión diaria, reduce cargas administrativas, minimiza incidencias y mejora la trazabilidad del medicamento. Nos permite trabajar con mayor agilidad, con más información disponible y con mayores garantías en la dispensación".