La receta electrónica concertada de Muface llega a Castilla y León el 7 de abril

Reunión institucional sobre el despliegue de la receta electrónica concertada de Muface en Castilla y León. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha informado este lunes de que la receta electrónica concertada de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) estará disponible para los 68.680 mutualistas de Castilla y León a partir del martes 7 de abril.

De este modo, mutualistas titulares y beneficiarios adscritos podrán retirar sus medicamentos en las farmacias comunitarias de Castilla y León sin necesidad de talonario ni recetas en papel y sin desplazamientos para tramitar sus visados. También se beneficiarán de la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad que aporta la digitalización de la prestación farmacéutica.

Castilla y León se suma así a Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla. Desde el inicio de su implantación, se han realizado 1.723.404 prescripciones y 3.978.584 dispensaciones.

Esta novedad se ha presentado en una reunión institucional en la Delegación de Gobierno de Castilla y León en Valladolid. En ella, el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Jorge San Vélez, ha expresado su convicción de que solo la colaboración entre instituciones y personas permite llevar adelante la mejora de los servicios públicos a través de la digitalización.

La directora general de Muface, Myriam Pallarés, ha afirmado que el objetivo de la entidad es completar el despliegue nacional de la receta electrónica concertada a lo largo de 2026, además de lograr extender su uso. "Tenemos comunidades relativamente nuevas en las que su uso está en el 20 por ciento. Y otras donde se eleva al 80 por ciento", ha apuntado.

La secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Raquel Martínez, ha destacado el valor de la receta electrónica de Muface para mejorar la atención de los pacientes, algo en lo que ha coincidido la representante del Consejo de Colegios de Farmacia de Castilla y León (CONCYL), María Engracia Pérez.

"La incorporación de la receta electrónica concertada de MUFACE refuerza el compromiso de los farmacéuticos con la calidad asistencial, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios que prestamos a los pacientes", ha resaltado Pérez.

Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (CCOMCYL), José Luis Díaz Villarig, ha exigido que se aseguren los medios técnicos y la formación adecuada para su implementación, sin que esta aumente la carga burocrática. "Asimismo, debe adaptarse al medio rural y mantenerse vinculada a la atención directa al paciente", ha reflexionado.