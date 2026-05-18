Quirónsalud llevó a cabo "cerca de 1.500 ensayos clínicos" en 2025, "la mitad de ellos en fases tempranas" - QUIRÓNSALUD

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Quirónsalud ha informado de que llevó a cabo "cerca de 1.500 ensayos clínicos en 2025", siendo "el 53 por ciento de los nuevos" correspondientes "a Fases 1 y 2, los más exigentes desde el punto de vista metodológico y de seguridad", datos con los que ha asegurado que reafirma su "apuesta por la investigación".

"La vocación investigadora va en los genes de Quirónsalud, forma parte de nuestro ADN y de nuestro compromiso de avanzar hacia una Medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada", ha asegurado al respecto su directora asistencial y de Investigación, Cristina Caramés, que ha explicado también que el "factor diferencial" es la integración directa de esta investigación en la actividad diaria "para transformar la práctica clínica y ofrecer hoy los tratamientos del mañana".

De hecho, esta compañía ha indicado que ha situado "la calidad y la complejidad científica" como "ejes centrales". Así, mantiene 1.490 ensayos clínicos activos, lo que supone "un incremento del 2 por ciento respecto al ejercicio anterior y una producción científica que crece tanto en volumen como en relevancia internacional", ha señalado.

La "apuesta por la investigación traslacional para llevar el conocimiento a resultados concretos de forma rápida", ha sido destacada por Caramés, quien ha añadido que el objetivo es que los pacientes "tengan un acceso temprano a terapias innovadoras". Para ello, durante 2025, los profesionales "iniciaron 410 nuevos ensayos clínicos", siendo 219 de ellos en fases tempranas y que "requieren infraestructuras de primer nivel, con una estrecha vigilancia de pacientes", ha subrayado.

En este sentido, la especialista ha afirmado que "este elevado volumen de ensayos clínicos iniciados en fases tempranas durante 2025 constituye un reflejo del reconocimiento y la confianza depositados por los promotores en los profesionales del Grupo y pone de manifiesto que las infraestructuras y los recursos disponibles en los centros de Quirónsalud son adecuados para la puesta en marcha y el desarrollo de ensayos clínicos complejos, que requieren el cumplimiento de exigentes estándares de seguridad y eficacia".

ONCOLOGÍA, LA ESPECIALIDAD CON "MAYOR PESO INVESTIGADOR"

Por áreas, y según ha expuesto esta entidad, la Oncología sigue siendo la que tiene "mayor peso investigador", ya que el 73 por ciento (160) de los ensayos en fases tempranas se desarrollaron en este campo, "gracias a las tres Unidades de Ensayos Clínicos Fase 1 en Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Quirónsalud Barcelona".

Tras este ámbito, destacan los de "enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas (150 ensayos activos), neurociencias (134), enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas (114) y tecnología e innovación sanitaria (86)", ha continuado esta organización, que ha agregado que "2025 ha marcado un hito en cuanto a la calidad de las publicaciones".

Según Quirónsalud, sus profesionales "publicaron 1.829 artículos científicos -un 5 por ciento más que en 2024-, y el crecimiento más significativo se observa en los indicadores de impacto: el factor de impacto acumulado subió un 11 por ciento, alcanzando los 12.376 puntos, mientras que el factor de impacto medio se situó en 7,31 puntos (un 7% más)".

"Además, un total de 1.027 artículos fueron publicados en revistas del primer cuartil (Q1), las de mayor prestigio en cada especialidad", ha insistido, para sostener que su actividad científica "incluyó el desarrollo de 233 estudios observacionales y 616 proyectos de investigación". Esta también permitió "realizar pruebas complementarias para otros 339 ensayos externos", ha argumentado.

Para finalizar, ha informado de que el 10 de junio va a desarrollar, en el Aula Magna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, su 'Jornada Anual de Investigación', en la que "se hará entrega de los 'Premios de Investigación Quirónsalud'". Además, su programa "abordará los últimos avances llevados a cabo en el ámbito de terapias avanzadas, de la mano de los responsables de la Unidad de Terapia Celular del Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), y la evolución del 'Proyecto de Anestesia Sostenible' puesto en marcha hace un par de años", ha concluido.