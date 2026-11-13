La quimioterapia para el cáncer de mama está relacionada con un envejecimiento biológico acelerado

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MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quimioterapia ayuda a muchas mujeres a sobrevivir al cáncer de mama, pero una nueva investigación del del Centro Oncológico Integral Lombardi de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) sugiere que también podría acelerar el envejecimiento biológico más allá de la edad cronológica y aumentar el riesgo de muerte prematura por otras causas.

Los hallazgos, publicados en 'JAMA Open Network', ponen de manifiesto la necesidad de investigar si las intervenciones para ralentizar o revertir el envejecimiento biológico podrían mejorar la salud a largo plazo de las supervivientes de cáncer de mama.

Esta investigación es la primera en estimar el equilibrio a lo largo de la vida entre los beneficios de curar el cáncer de mama y la posible aceleración del envejecimiento biológico mediante modelos de simulación poblacionales.

"Las mujeres que han superado el cáncer de mama constituyen el segmento más numeroso de los 18,6 millones de supervivientes de cáncer en Estados Unidos. Sin embargo, algunas formas de quimioterapia que prolongan la supervivencia han desencadenado una crisis secundaria: el daño molecular inducido por el tratamiento en las células y los órganos del cuerpo, que provoca una aceleración del envejecimiento biológico", afirma la autora principal del estudio, la doctora Jeanne Mandelblatt, directora del Instituto Lombardi de Investigación sobre el Cáncer y el Envejecimiento (I-CARE) de Georgetown.

El envejecimiento biológico inducido por la quimioterapia puede persistir durante años, y los efectos de esta aceleración no son visibles hasta mucho después.

La experta señala que este envejecimiento biológico acelerado puede resultar en la pérdida de años de vida saludable debido a la aparición prematura de enfermedades y afecciones relacionadas con el envejecimiento, como la fragilidad y los problemas cognitivos.

"La clave de nuestra metodología reside en tener en cuenta que, si bien la quimioterapia mejora la supervivencia en el cáncer de mama, el tratamiento también puede aumentar el daño a los tejidos sanos. Esto afecta a muchos sistemas relacionados con el envejecimiento, incluyendo el aumento del número de células senescentes, que son células dañadas que han dejado de dividirse y que además son resistentes a la muerte celular", agrega Swarnavo Sarkar, doctor, autor principal y miembro de I-CARE en Lombardi.

Las células senescentes secretan moléculas biológicas que provocan diversas enfermedades relacionadas con el envejecimiento a través del daño tisular y la inflamación.

Los investigadores utilizaron datos sobre la relación entre la quimioterapia y los niveles sanguíneos de la proteína p16, un biomarcador común de senescencia, para estimar la edad biológica de las supervivientes de cáncer de mama a lo largo de su vida restante.

Se utilizaron los niveles de proteína p16 en este estudio debido a la existencia de datos sólidos en investigaciones publicadas y a la evidencia de laboratorio que sugiere que la eliminación de células ricas en p16 podría aumentar su esperanza de vida. Además, existen estudios en curso sobre otros marcadores biológicos del envejecimiento que podrían utilizarse en futuras investigaciones.

El modelo de simulación poblacional desarrollado por los investigadores se basó en mujeres de entre 30 y 79 años. El modelo comparó los efectos de distintos tipos de quimioterapia que causaban mayor o menor daño celular (es decir, citotóxica) y la aceleración del envejecimiento biológico. Se estimó que quienes recibieron los regímenes más citotóxicos perdieron, en promedio, 9,4 años de vida restantes debido a la aparición prematura de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Si bien las opciones de tratamiento siempre se basarán en el potencial curativo, Mandelblatt espera que los resultados del modelo sirvan de guía para futuros estudios que evalúen los beneficios de medir la edad biológica una vez finalizado el tratamiento. El objetivo sería brindar atención personalizada a los supervivientes para mitigar los efectos del envejecimiento derivados de la terapia y mejorar su calidad de vida y salud a lo largo de su vida. Esto cobra especial relevancia ahora, señala, ya que la actividad física y los medicamentos utilizados para otros fines se muestran prometedores para ralentizar el envejecimiento acelerado en supervivientes de cáncer de mama y otros tipos de cáncer, lo que podría compensar la pérdida de años de vida estimada en este estudio.

El análisis de datos fue posible gracias a que tanto Mandelblatt como Sarkar son miembros de CISNET (Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network), un consorcio de investigadores patrocinados por el Instituto Nacional del Cáncer con 25 años de antigüedad que utiliza modelos de simulación para mejorar la comprensión de la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer, así como sus efectos en las tendencias poblacionales de incidencia y mortalidad.

"Tenemos previstos dos próximos pasos. El primero consiste en ampliar el alcance de esta metodología a otros tipos de tratamientos contra el cáncer de mama, como la radioterapia, las inmunoterapias, las terapias dirigidas y los tratamientos hormonales, que también parecen acelerar el envejecimiento, con efectos que podrían durar muchos años después del tratamiento", afirma Sarkar.

"Además, planeamos incluir información sobre las características de las supervivientes para orientar futuras conversaciones sobre los resultados individuales", concluye

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