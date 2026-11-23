Archivo - Investigan la psilocibina, el compuesto psicodélico que se encuentra en los hongos mágicos. - YARYGIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

Una nueva investigación de la Universidad de Boston (Estados Unidos) ha descubierto que los psicodélicos pueden mejorar ciertas decisiones. En el estudio, publicado en 'Science Advances', los investigadores entrenaron a ratones para que utilizaran señales sensoriales (pulsos de luz) para identificar cuál de dos lugares contenía una recompensa.

Los ratones no tratados realizaron la tarea de forma aceptable, pero cometieron errores, como regresar al mismo lugar sin importar las señales. Tras recibir psilocibina o ketamina, los ratones mejoraron su desempeño, cometiendo menos errores al depender menos de los hábitos y más de las señales sensoriales relevantes.

Aunque los psicodélicos se han mostrado prometedores, aún no se comprende bien cómo alteran el cerebro para producir sus efectos terapéuticos y psicotrópicos.

"Estos hallazgos revelan cómo los psicodélicos reducen la dependencia de los hábitos y las decisiones repetitivas, lo que podría explicar parte de su efecto terapéutico", detalla Benjamin Scott, profesor asistente del departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Boston, quien codirigió el estudio con Steve Ramirez, profesor asociado del mismo departamento.

Las drogas psicodélicas muestran un potencial terapéutico notable, proporcionando mejoras rápidas y duraderas en el estado de ánimo. Por ejemplo, en pacientes con depresión, los estudios han reportado beneficios significativos tras una sola dosis de psilocibina, y estos beneficios persisten mucho después de los efectos agudos de la droga. Esto es radicalmente diferente a los fármacos de primera línea actuales para la depresión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).

Los ISRS pueden tardar semanas en ser efectivos y a menudo se prescriben de forma crónica, por lo que las personas necesitan tomarlos durante largos períodos de tiempo para mantener el beneficio. Finalmente, y lo más importante, alrededor del 30% de las personas con depresión son resistentes al tratamiento estándar, lo que significa que no obtienen beneficio de los ISRS. Por lo tanto, existe gran entusiasmo ante la posibilidad de que los psicodélicos puedan brindar un beneficio a estas personas.

Los psicodélicos clásicos, como la psilocibina, se han propuesto como tratamiento para la depresión, la adicción y diversos tipos de ansiedad, incluido el trastorno de estrés postraumático. La ketamina se utiliza actualmente para tratar la depresión. A medida que se profundice en el conocimiento de los efectos más amplios de los psicodélicos, es posible que se amplíe el abanico de trastornos que pueden tratar.

PSILOCIBINA Y KETAMINA ACTÚAN DE FORMA DIFERENTE, PERO PRODUCEN EFECTOS SIMILARES

Los psicodélicos clásicos, como la psilocibina, actúan sobre los receptores de serotonina (incluidos los subtipos 5-HT2A y 5-HT1A). Al activar estos receptores, los psicodélicos clásicos modifican las células de diversas maneras: alterando la expresión génica, la plasticidad y la comunicación con otras células. Al cambiar la forma en que estas células se comunican, los psicodélicos alteran el flujo de información a través del sistema nervioso.

En contraste, la ketamina es un psicodélico atípico (también llamado psicodélico disociativo) y su mecanismo de acción es diferente. Es un antagonista de un receptor de glutamato específico (el receptor NMDA). Si bien los objetivos iniciales de la ketamina y la psilocibina son diferentes, una pregunta importante es si los efectos posteriores de la psilocibina y la ketamina convergen en circuitos neuronales específicos para mediar sus efectos conductuales.

El descubrimiento que presenta este artículo es que estos dos fármacos tienen efectos procognitivos similares, al menos en ratones que realizan una tarea sencilla. Ambos fármacos refuerzan la influencia de la información sensorial en las decisiones y reducen el efecto del sesgo. De este modo, las decisiones se vuelven más precisas, guiadas por el entorno sensorial inmediato de los animales y menos influenciadas por otros factores, como la tendencia a repetir la misma elección.

Tras administrar psilocibina a los ratones, se observaron cambios cerebrales generalizados pero sutiles. Generalizados porque afectan a muchas áreas del cerebro: nuestros experimentos de mapeo de la actividad cerebral mediante marcadores genéticos revelaron que numerosas regiones cerebrales modificaron su actividad tras la administración del fármaco. Sutiles porque los cambios en la actividad cerebral fueron pequeños en comparación con el efecto de las tareas, sus señales sensoriales y las recompensas sobre el cerebro.

Por ejemplo, medimos la actividad neuronal en la corteza orbitofrontal (COF), una región del cerebro que se cree que desempeña un papel en la toma de decisiones y la actualización de creencias. Las neuronas de esta región registran señales relacionadas con el procesamiento sensorial y la toma de decisiones. De hecho, se puede predecir cuándo los animales toman una decisión o si acertaron la respuesta a partir de los patrones de actividad en la COF.

EL OBJETIVO ES ENCONTRAR NUEVAS VÍAS PARA DESARROLLAR FÁRMACOS MÁS SEGUROS

Tras la administración del fármaco, estos patrones de actividad se conservaron en gran medida, lo que sugiere que los psicodélicos modulan sutilmente la actividad cerebral en curso relacionada con la experiencia, en lugar de alterarla por completo. Esto concuerda con los modelos de funcionamiento de los psicodélicos, donde el estado mental del individuo y las condiciones ambientales durante el consumo del fármaco (lo que se denomina "estado mental y entorno") son factores determinantes de la experiencia bajo sus efectos.

No obstante, se observaron posibles consecuencias negativas. En concreto, se observó una relación inversa entre velocidad y precisión: la precisión en la toma de decisiones de los animales mejoró, pero a costa de tiempo. Extrapolando esto, se podría pensar que en situaciones donde la velocidad de procesamiento o el tiempo de reacción son cruciales, por ejemplo, al conducir o practicar deportes, estos fármacos podrían afectar negativamente el rendimiento.

A continuación, los investigadores planean identificar los circuitos cerebrales específicos responsables de los efectos procognitivos de los psicodélicos y descubrir maneras de activarlos sin utilizar psilocibina ni ketamina. Esto podría conducir a una comprensión más profunda de los mecanismos neuronales de la cognición y al desarrollo de fármacos más seguros y eficaces en el futuro.