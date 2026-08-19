Los psicodélicos aportan orden dentro del caos: Hallan un patrón dentro de la alteración de redes cerebrales

Archivo - Un estudio muestra que los psicodélicos crean un orden oculto dentro de la alteración de redes cerebrales que provocan - EONEREN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de investigación realizado por la Universidad de Monash (Australia) a partir de imágenes cerebrales ha mostrado que los psicodélicos establecen un orden oculto dentro de la alteración de las redes cerebrales que provocan.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature', y que se ha desarrollado durante un periodo de cinco años, ha expuesto que estas sustancias psicoactivas reorganizan los patrones cerebrales. Esta consecuencia "proporciona a los médicos nuevas e importantes perspectivas sobre su potencial terapéutico", han indicado los autores.

Realizada a través de la neuroimagen y centrada en la psilocibina, el compuesto psicodélico que se encuentra en los hongos alucinógenos, esta investigación ha buscado comprender qué sucede en el cerebro de 62 adultos sanos al consumirla durante el descanso, la meditación y mientras escuchan música y ven una película.

"Investigaciones previas habían demostrado que los psicodélicos alteran la organización habitual de las redes cerebrales", ha explicado el autor principal de este estudio e investigador del Instituto Turner para la Salud Cerebral y Mental de la Facultad de Ciencias Psicológicas del citado centro académico, el doctor Devon Stoliker, quien ha añadido que la novedad es que se ha descubierto "un orden oculto dentro de esa alteración".

Así, ha señalado que bajo los efectos de la psilocibina, las redes neuronales que ayudan a procesar el mundo interior y el que rodea a la gente "se volvieron menos diferenciadas, pero se reorganizaron en patrones que reflejaban las experiencias de las personas". "Este efecto fue más pronunciado en quienes tuvieron experiencias psicodélicas más positivas y se sintieron menos desconectados del mundo que los rodeaba", ha explicado.

INFLUENCIA DEL ENTORNO

En la misma línea, el integrante del mismo centro y también autor e investigador principal de este trabajo, el profesor Adeel Razi, ha señalado que "los cambios en la organización de los patrones cerebrales también variaban según el entorno y la concentración de los participantes". "Los patrones cambiaban dependiendo de si los participantes estaban descansando, escuchando música, meditando o viendo una película", ha afirmado.

"Esto demuestra que el contexto no es solo el trasfondo de la experiencia psicodélica", ha continuado, para añadir que "lo que una persona hace y en lo que se centra influye en cómo responde su cerebro". "En lo que respecta al tratamiento, esto refuerza la importancia del entorno y de lo que una persona hace y experimenta durante la sesión psicodélica", ha asegurado.

Con todo, Stoliker ha afirmado que "los investigadores ahora pueden utilizar lo aprendido en este ensayo para trabajar en el desarrollo de terapias que ayuden a los pacientes a lograr una mayor claridad, flexibilidad psicológica y nuevas perspectivas". "Las personas que mostraron una mayor capacidad de reorganización también informaron de mayores cambios psicológicos positivos al día siguiente", ha declarado.