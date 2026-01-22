Los proyectos 'HIVision España', 'Alerta-VIH' e 'IA-PROM-VIH' premiados en la II edición de 'Visionarium' by Gilead. - JOSE LUIS SOLAS POLOS/GILEAD

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La II edición de Visionarium Innovation by Gilead, el primer Hub de aceleración de proyectos que nace con la ambición de transformar el abordaje del VIH a través de la innovación, ha premiado a los proyectos 'HIVision España', 'Alerta-VIH' e 'IA-PROM-VIH'

Esta iniciativa, en colaboración con la Fundación EIT Health Spain, Hub regional de EIT Health, se enmarca en la trayectoria de Gilead como "compañía referente" en innovación en VIH. Así, cada uno de estos proyectos recibirá una dotación de 55.000 euros, además de un programa de mentoría personalizada impartida por expertos de EIT Health y de los miembros del Comité de Expertos en VIH, con el fin de apoyar su desarrollo e implementación en el sistema nacional de salud en un plazo de 18 meses.

Con la elección de estos proyectos, se cierra esta segunda edición que, desde su lanzamiento en abril del año pasado, ha recibido un total de 26 proyectos, orientados a dar respuesta a los retos planteados en las tres categorías de esta edición: prevención, diagnóstico y futuro saludable.

El director de la Unidad de VIH de Gilead España y Portugal, Luis Armenteros, ha aprovechado la ocasión para expresar su agradecimiento a la comunidad emprendedora, a los profesionales sanitarios y a la comunidad VIH por su implicación y compromiso con el proyecto.

"Las iniciativas 'Visionarium' nos recuerdan que la colaboración es esencial para acercarnos al objetivo común: acabar con una pandemia que ha marcado a varias generaciones y que sigue llevándose vidas cada día en el mundo. Desde Gilead llevamos años liderando la innovación en VIH, y Visionarium es una muestra de nuestro compromiso pionero por impulsar soluciones transformadoras desde una visión integral, y solo trabajando junto a todos los actores implicados podremos avanzar no solo en nuevos tratamientos, sino también en soluciones que respondan a los retos cotidianos de quienes viven con VIH", ha asegurado.

La selección de estos proyectos ha sido realizada por el Comité de Expertos independiente compuesto por profesionales de referencia en salud, ciencia e innovación. Dicho comité está formado por seis miembros, de los cuales tres son expertos reconocidos en el área de innovación en el VIH y otros tres en el área de emprendimiento, innovación en salud y ciencia en España.

El miembro del comité y facultativo especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron, Adrià Curran, ha destacado que el principal valor de 'Visionarium' es "sentar en la misma mesa a profesionales de la salud, a comunidad y pacientes con VIH y a personas del mundo de la innovación y la tecnología", no para que "uno le explique al otro", sino "para crearlo desde cero todos juntos".

Por su parte, la directora general de EIT Health Spain, Izabel Alfany, ha apuntado que "nos enorgullece acompañar proyectos como 'Visionarium', facilitando que los profesionales sanitarios, tecnólogos y emprendedores de nuestra red sumen esfuerzos para transformar ideas prometedoras en soluciones reales, colaborando de cerca con la comunidad VIH. Creemos firmemente en la colaboración para encontrar nuevas ideas y crear soluciones a necesidades reales tanto propias como ajenas, contribuyendo a la transformación de los sistemas sanitarios y hospitales y, sobre todo, que impacten y mejoren la vida de las personas con VIH o en riesgo de contraerlo".

PROYECTOS PREMIADOS

La propuesta elegida para la categoría de 'Prevención' ha sido 'HIVision España', una plataforma de inteligencia espacial que convierte datos clínicos, conductuales y territoriales en decisiones de política sanitaria para acelerar el diagnóstico precoz del VIH y optimizar la prevención combinada. La solución se basa en un simulador poblacional multiescala --un "gemelo digital" de la epidemia-- que permite ensayar escenarios hipotéticos y generar microplanes por territorio y nivel asistencial. El sistema incorpora restricciones reales y proporciona métricas accionables para la toma de decisiones.

En otro orden, el proyecto seleccionado en 'Diagnóstico' ha sido 'Alerta-VIH', una iniciativa de salud digital basada en un motor de procesamiento del lenguaje natural (PLN) que analiza notas clínicas en tiempo real para detectar patrones de riesgo y activar alertas de serología VIH cuando está indicada. La herramienta ha demostrado tener un excelente rendimiento asistencial y un claro potencial para incrementar las serologías indicadas, aumentar la positividad, reducir el tiempo entre la sospecha clínica y la realización de la prueba y disminuir el diagnóstico tardío. La implementación se realizará mediante una API interoperable.

En 'Futuro saludable', el proyecto seleccionado ha sido 'IA-PROM-VIH' Se trata de un sistema basado en inteligencia artificial que analiza PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) y PREMs (Patient-Reported Experience Measures) para identificar necesidades clínicas, barreras emocionales y riesgos ocultos en personas con VIH. Las recomendaciones personalizadas que ofrece están alineadas con guías clínicas e incluyen alertas de seguimiento analítico, sugerencias de hábitos saludables, soporte nutricional, prescripción de ejercicio o ajustes terapéuticos según tolerancia. El sistema permite, además, anticipar eventos evitables, como hospitalizaciones, y optimizar el uso de los recursos sanitarios.

'ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA INNOVACIÓN EN SALUD'

En la jornada celebrada este jueves en Madrid, ha tenido lugar una mesa redonda llamada 'Alianzas estratégicas para la innovación en salud', moderada por Helena Díez-Fuentes. En dicho debate han participado la directora médica de Gilead, Marisa Álvarez; la comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti; y Izabel Alfany, anteriormente mencionada.

Por su parte, Álvarez ha defendido que la innovación en salud "es una responsabilidad compartida" y que el papel de la compañía "va más allá del desarrollo de medicamentos". Ha recordado que entre 2013 y 2023 Gilead ha invertido "más de 35 millones de euros" en más de 600 proyectos en VIH en España y Portugal, y ha destacado 'Visionarium' que pretende "cocrear todos juntos: médicos, comunidad de pacientes y expertos en innovación".

Alfany, ha advertido de que "las regulaciones europeas a veces frenan la velocidad de llegada de las tecnologías", especialmente para pequeñas empresas que "no tienen músculo" para superar largos procesos regulatorios y de reembolso, y ha señalado como barrera adicional que muchos profesionales "no saben lo que hacen sus vecinos" dentro de la misma institución.

Asimismo, Yotti ha presentado el Perte como "la apuesta del Gobierno de España por transformar el sistema sanitario y el ecosistema de salud" mediante innovación biomédica, digitalización y capacidades industriales. Ha subrayado que el comisionado actúa "como catalizador" alineando políticas públicas, inversiones y capacidades del Sistema Nacional de Salud y la industria, y ha avanzado que el nuevo plan hasta 2027 incorpora la salud global de forma transversal.

El proyecto Visionarium cuenta con el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), por el Grupo de estudio del Sida (Gesida); la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), la Red Española de Investigación en Sida (RIS), y la Coordinadora estatal de VIH y Sida (Cesida).