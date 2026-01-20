El programa para prevenir y actuar ante desapariciones desde las farmacias inicia su pilotaje en Murcia

Sesión formativa impartida en Murcia sobre el programa para prevenir y actuar ante desapariciones desde las farmacias. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha informado este martes de que el programa para prevenir y actuar ante desapariciones desde las farmacias, desarrollado junto al Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha comenzado su pilotaje en Murcia, donde ya se han impartido dos sesiones formativas para farmacéuticos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad responsables de la gestión de desapariciones en la provincia.

"Gracias a esta iniciativa, las más de 22.231 farmacias se sitúan como radares en la prevención de desapariciones con una respuesta coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una coordinación que exige procedimientos claros y, sobre todo, el compromiso de los farmacéuticos comunitarios, que son quienes están cada día al lado de los ciudadanos", ha destacado la tesorera y responsable de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica del Consejo General, Rita de la Plaza.

Desde el Consejo han recordado en un comunicado que, en España, solo en 2024, se registraron 26.345 denuncias correspondientes a 16.147 personas desaparecidas, lo que supone un incremento del seis por ciento respecto el año anterior, según datos del Sistema Informático de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En este contexto, han destacado que el farmacéutico comunitario, un profesional sanitario cercano a la población y con una clara vocación social, puede ofrecer su colaboración para ayudar a las familias y el entorno de las personas desaparecidas.

Para ello, el Protocolo general de cooperación de la Farmacia Comunitaria y CNDES en materia de prevención y localización de personas desaparecidas recoge la actuación a desarrollar para incluir a las farmacias como colaboradoras en la desaparición confirmada de personas. Además, incluye los factores de riesgo a tener en cuenta desde la farmacia para colaborar en la prevención de la desaparición de personas, como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, desorientación, exclusión social o entornos familiares conflictivos.

El inspector de Policía Nacional y responsable del Departamento de Normativa y Formación del CNDES, Julio Pavón, ha puesto en valor la utilidad "estratégica" de la red de farmacias comunitarias para detectar de manera precoz, prevenir y abordar este problema social, un papel que esta herramienta "refozará". "Este protocolo supondrá un pilar fundamental en la prevención y apoyo a uno de los grupos más vulnerables, como las personas mayores, y contribuirá a salvar muchas vidas", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Paula Payá, quien ha destacado la "dimensión social" de la farmacia comunitaria, que ha calificado como un "auténtico radar social" por su contacto diario con la población y, especialmente, con las personas más vulnerables.

La formación impartida en Murcia ha contado con la colaboración Paula Payá, Rita de la Plaza, Julio Pavón, y las miembros del Departamento de Atención a Familias y Tercer Sector Social del CNDES Cristina Velasco y María Carlos Sánchez.