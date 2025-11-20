El programa Farma-Biotech impulsa siete proyectos en oncología, obesidad y enfermedades renales

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha informado de que el XXVI Encuentro de Cooperación Farma-Biotech ha permitido a siete investigadores españoles presentar sus avances en oncología, obesidad y enfermedades renales a representantes de siete compañías farmacéuticas, como parte del programa Farma-Biotech.

La iniciativa impulsada por Farmaidustria en 2011 busca conectar proyectos de investigación procedentes de centros científicos y pequeñas 'start-ups' y 'spin-offs' con compañías farmacéuticas. Desde su puesta en marcha, se han evaluado más de 1.000 propuestas para impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos y, solo este año, se han analizado más de 80 iniciativas.

"Seleccionamos proyectos que destacan por su innovación y grado de madurez, lo que permite estudiar posibles acuerdos de colaboración con la industria en condiciones técnico-económicas ventajosas", ha señalado la directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga.

El programa Farma-Biotech favorece el intercambio eficiente de información y el contacto directo entre agentes científicos y empresariales, y ayuda a identificar oportunidades para transformar la investigación biomédica española en valor económico y social.

"Tender puentes entre la investigación básica y el desarrollo de nuevos medicamentos es clave para potenciar el papel de España como una plataforma de innovación biomédica global", ha subrayado Martín Uranga, en línea con lo fijado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028. Para ella, el reto se encuentra en detectar el conocimiento y asumir el elevado coste de ponerlo en práctica.

En este sentido, la responsable de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria ha subrayado la importancia de aumentar la inversión pública en investigación biomédica, sobre todo en las primeras etapas del proyecto, donde no se han generado datos suficientes para recibir financiación de inversores privados.

Este XXVI Encuentro de Cooperación Farma-Biotech ha sido el segundo celebrado este año, después del que se organizó en julio en Barcelona, que contó con la colaboración de Biocat, para seguir fortaleciendo la BioRegión de Cataluña y promover el desarrollo de nuevos medicamentos y modelos de colaboración público-privada más eficientes.