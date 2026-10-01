La profesión farmacéutica reclama incorporar los servicios de farmacia a la cartera común del SNS

Imagen del Congreso. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesión farmacéutica ha reivindicado que los servicios farmacéuticos que ya funcionan con éxito en algunas comunidades autónomas se incorporen a la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa debate 'Vivir más y mejor: adherencia, SPD y continuidad asistencial en pacientes complejos', que se ha celebrado en el marco del 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

Durante su intervención, la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez, ha presentado los datos actualizados recogidos en el Mapa de Servicios Farmacéuticos, que impulsó en 2024 el Consejo General.

Entonces, se registraron 177 iniciativas de servicios farmacéuticos puestas en marcha por los Colegios de Farmacéuticos y/o instituciones públicas, cifra que en 2026 se ha superado, alcanzando las 215 iniciativas.

"El reto es seguir avanzando en la extensión de esta cartera de servicios para ofrecerlos a la población que más puede beneficiarse de ellos con equidad y bajo unas directrices o un marco homogéneo, en la medida de lo posible, en todo el país. Y para eso es fundamental el apoyo institucional, porque si queremos hacer accesible y equitativo el acceso de la población a estos servicios, necesitamos avanzar también en su concertación y remuneración", ha indicado la secretaria general del Consejo.

Por su parte, el director general de Farmacia del País Vasco, Iñaki Betolaza, ha dado a conocer los datos preliminares del programa de mejora de la adherencia y el uso adecuado de inhaladores para personas con asma y EPOC desde las farmacias comunitarias puesto en marcha en su comunidad. Un programa que ya tiene más de 900 pacientes y 197 farmacias acreditadas, de las cuales 127 han tenido pacientes.

Según Betolaza, gracias al programa, los pacientes con baja adherencia pasaron del 22 al 5 por ciento; los errores en la técnica inhalatoria bajaron del 68,8 al 30 por ciento, y el control del asma mejoró hasta casi el 80 por ciento.

También centrado en la mejora de la adherencia terapéutica es el programa con pacientes polimedicados al que se ha referido la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Murcia, Paula Payá, en el que participan farmacias comunitarias en coordinación con los servicios sociales: "Nuestro programa está impulsado por los ayuntamientos, en coordinación entre servicios sociales, Cruz Roja y el Colegio, trabajando de acuerdo a un mismo protocolo y quedando todo registrado".

Por su parte, el director general de Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud de La Rioja, Gonzalo Aparicio, ha recordado el éxito que está teniendo el Programa de Farmacia Comunitaria Rural, impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, el Consejo General y el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja.

"Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, pues se ha mejorado la adherencia, el control de las enfermedades y la calidad de vida. Esto ha hecho que pasara de ser un piloto a ser un programa que se ha extendido incluso con vistas a que se incluyan más farmacias", ha destacado.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA DOMICILIARIA

Por último, el director general de Reequilibrio Territorial de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad Madrid, Javier Carazo, se ha centrado en la futura ley de farmacias de su región, que actualmente está en trámite.

"Se trata de una ley que se articula en cinco ejes: la regulación de la atención farmacéutica domiciliaria, entendida no como un reparto sino como un control de la medicación; los SPD, como un servicio protocolizado y coordinado con otros agentes sanitarios; la farmacia rural, como eje en la atención y seguimiento del paciente; la coordinación e integración del farmacéutico con los médicos y los servicios sociales, y el registro, valoración y remuneración de los servicios", ha finalizado Carazo.