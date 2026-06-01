Profarma 2025 reconoce a 43 farmacéuticas y premia la excelencia industrial de nueve compañías

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha resuelto la convocatoria 2025-2026 del programa Profarma, que reconoce la competitividad de la industria farmacéutica y permitirá a 43 compañías beneficiarse de reducciones en sus aportaciones al Sistema Nacional de Salud (SNS); además, nueve empresas han obtenido la calificación de 'Excelente', la máxima distinción del programa, por su desempeño en ámbitos como la capacidad industrial, la innovación, el empleo de calidad, las exportaciones y la sostenibilidad.

En relación al origen del capital de las compañías participantes, veintidós son de capital nacional y treinta y dos de capital extranjero. "El objetivo del programa es dar impulso y reconocimiento a las capacidades industriales, a la actividad de I+D+i, a la colaboración público- privada, a la creación de empleo de calidad, a la mejora de las exportaciones y a los esfuerzos en responsabilidad social y en transición ecológica", afirman.

La convocatoria 2025 se ha desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Nueve empresas han sido calificadas 'Excelente': Grifols, Almirall, Hipra, Insud Pharma, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Pharma Mar, Bayer hispania, Glaxosmithkline y Lilly); diez empresas como 'Muy Buena': Grifols, Almirall, Hipra, Insud Pharma, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Pharma Mar, Bayer hispania, Glaxosmithkline y Lilly; doce empresas como 'Buena': Astrazeneca Farmaceutica Spain, Laboratorios Cinfa, Takeda Farmacéutica España, Janssen Cilag, Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp Dohme España, Towa Pharma International, Italfarmaco, Sandoz Farmacéutica, Cerebro Spain Bidco y Leti Pharma, y doce empresas como 'Aceptable': B. Braun Medical, Diater Laboratorio de Diagnóstico y Aplicaciones Terapeuticas, Laboratorios Viñas, Kern Pharma, Grupo Farmasierra, Laboratorios Ern, Industrial Farmacéutica Cantabria y Laboratorios Rubió.

La minoración de las aportaciones al Sistema Nacional de Salud depende de la clasificación que reciban las empresas en profarma, que serán catalogadas en las categorías de aceptables (5%), buenas (10%), muy buenas (15%) o excelentes (25%), pudiéndose beneficiar de una reducción de un 10% adicional por la participación en consorcios de I+D básica y preclínica con centros públicos o privados.