Archivo - Los problemas de suministro de 'Tenormin' 0,5 mg/ml inyectable podrían durar hasta febrero de 2026, según la AEMPS - AEMPS - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitatarios ha alertado de que los problemas de suministro de 'Tenormin' 0,5 mg/ml inyectable - indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio, podrían prolongarse hasta febrero de 2026.

Así lo ha comunicado Atnahs Pharma Netherlands, titular de la autorización de comercialización de este medicamento, que actualmente está distribuyendo de manera controlada las limitadas unidades que tiene en stock.

'Tenormin' 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml, contiene como principio activo atenolol, un agente beta-bloqueante selectivo (beta-1). Es el único medicamento autorizado y comercializado en España con este principio activo, dosis y forma farmacéutica. Está indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio.

"Dado el importante impacto que supone la falta de este medicamento, y con el objetivo de garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento", la AEMPS está realizando gestiones para importar medicamento extranjero. No obstante, hasta la fecha no ha sido posible localizar unidades de este medicamento en otros mercados.

Aunque no existe otro medicamento autorizado y comercializado en el mercado nacional que contenga atenolol como principio activo para la vía parenteral, sí existen otros medicamentos en formulación inyectable que pueden considerarse alternativas terapéuticas en función de la situación clínica, como otros beta-bloqueantes intravenosos o antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos farmacológicos.