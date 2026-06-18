Los probióticos podrían ayudar a mejorar los síntomas de la depresión en mayores

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

En un ensayo clínico piloto del Centro Médico Tata de Calcuta (India) que incluyó a adultos mayores con depresión que recibían atención estándar, la adición de terapia con probióticos produjo reducciones modestas pero significativas en los síntomas depresivos y de ansiedad en comparación con la adición de un placebo.

Sin embargo, según el estudio publicado en la revista 'Journal of the American Geriatrics Society', ambos grupos mostraron mejoras generales sustanciales durante el seguimiento.

Para el ensayo, 58 participantes de la India, mayores de 60 años y con depresión moderada, fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 para recibir probióticos diarios o un placebo durante 12 semanas, junto con el tratamiento antidepresivo estándar. Se les realizó un seguimiento durante otras 12 semanas.

Basándose en puntuaciones psicológicas validadas, biomarcadores (nivel sérico del factor neurotrófico derivado del cerebro) y análisis de la microbiota fecal, los investigadores descubrieron que los probióticos ayudaron a mejorar los síntomas de los pacientes, pero no aportaron mejoras significativas en la calidad de vida en comparación con el placebo. Estos hallazgos respaldan el uso de probióticos como un complemento seguro y biológicamente plausible a la atención estándar, pero se necesitan ensayos clínicos más amplios.

"Los resultados de nuestro estudio son novedosos y, debido a los alentadores hallazgos, estamos planificando un ensayo clínico de seguimiento a mayor escala", declara Saibal Das, coautor correspondiente del Instituto Nacional de Investigación en Infecciones Bacterianas del Consejo Indio de Investigación Médica de Calcuta.

"Mi objetivo es desarrollar soluciones sanitarias asequibles y ponerlas a disposición de la población en general para lograr un impacto significativo en la salud pública", añade la doctora Abhinaba Ghosh médica neurocientífica del Centro Médico Tata de Calcuta, también coautora correspondiente.