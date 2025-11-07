El presidente de Cofares destaca el modelo farmacéutico español a través de la distribución cooperativa

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha resaltado en el marco del 2º Congreso SOCFIC de Farmacia Comunitaria Iberoamericana que la suma de fortalezas de la farmacia comunitaria y la distribución cooperativa constituye el eje en el que se apoya el modelo farmacéutico español.

Así lo ha hecho durante un encuentro en el que -bajo el lema 'Farmacia Comunitaria: Más Respuestas a los Desafíos de la Salud'-, se dan cita este fin de semana en Lisboa farmacéuticos comunitarios de 15 países iberoamericanos.

Concretamente, el presidente de Cofares ha participado en una mesa redonda moderada por Carlos Mauricio Barbosa, presidente del Congreso, y ha comenzado agradeciendo a SOCFIC y, especialmente a su presidente, Jesús Gómez, el impulso de encuentros como este, ya que "permiten desarrollar un proyecto común y potenciar el rol de la farmacia a ambos lados del Atlántico".

Durante su intervención, el presidente de Cofares ha señalado que el modelo español de farmacia es un referente y un gran ejemplo a seguir, ya que "garantiza un acceso equitativo al medicamento en toda la geografía nacional; proporciona una alta cobertura gracias a su capilaridad y accesibilidad; presta una atención personalizada; incorpora servicios asistenciales y apuesta por la innovación".

En este sentido, Pastor ha destacado que, para que un modelo de farmacia tenga éxito, necesariamente debe ir ligado a un sistema de distribución eficaz y eficiente que apoye y facilite su labor diaria. "Junto a nuestros cerca de 12.000 socios, hemos construido un modelo cooperativo líder en España, que se basa en la suma de las fortalezas de la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica. Un binomio de éxito que, incluso en las situaciones más críticas, ha demostrado ser un importante activo para la Salud Pública", ha matizado.

AVANZANDO EN UN PROYECTO COMÚN

Durante el Congreso se ha analizado el contexto actual que atraviesa la farmacia en Iberoamérica. Todo ello con el fin de acometer retos, tales como proporcionar asistencia a una población cada vez más envejecida, con más pacientes crónicos y pluripatológicos. De hecho, actualmente los países iberoamericanos cuentan con un total de 98 millones de personas mayores de 60 años, y se estima que esta cifra se duplique en 2050.

Asimismo, otro de los retos pasa por las desigualdades socioeconómicas entre países iberoamericanos, que generan, a su vez, notables diferencias entre las farmacias, motivo por el cual Eduardo Pastor ha recalcado que "es preciso identificar líneas comunes de actuación que faciliten la transición hacia modelos de farmacia asistencial adaptados a las necesidades de cada región".