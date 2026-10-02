El PP reclama una Ley de Medicamentos que agilice el acceso a la innovación y garantice el abastecimiento

Pilar Fernández Pardo - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz de Sanidad del PP de Asturias, Pilar Fernández Pardo, ha defendido este viernes una futura Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que sitúe al paciente en el centro, facilite el acceso a la innovación terapéutica y refuerce la seguridad, el abastecimiento y la cohesión territorial.

Fernández Pardo ha participado en la mesa de debate 'Horizonte regulatorio: interés general y protección de la salud', organizada en el marco del 24 Congreso Nacional de Farmacéuticos, donde ha apostado por que la nueva norma responda a las necesidades de pacientes, profesionales y del sistema sanitario, más allá de la ordenación de los procedimientos administrativos.

La dirigente popular ha reclamado procesos "más rápidos, previsibles y transparentes" para mejorar el acceso a los tratamientos y ha planteado avanzar hacia plazos alineados con los europeos. En este sentido, ha señalado que el plazo de 180 días aplicado en Europa contrasta con los 600 días que, según ha indicado, se registran en España.

Asimismo, ha propuesto habilitar un mecanismo claro de subsanación para aquellas solicitudes que estén incompletas o presenten errores, además de reforzar la seguridad jurídica mediante reglas "claras, objetivas y transparentes" y decisiones debidamente motivadas.

Fernández Pardo ha subrayado también la necesidad de que la futura regulación tenga en cuenta el papel de las comunidades autónomas, responsables de aplicar buena parte de las decisiones previstas en la legislación. Así, ha defendido que sus aportaciones sean escuchadas y que dispongan de tiempo suficiente para adaptar los sistemas informáticos de prescripción, gestión y dispensación.

La diputada del PP ha puesto el foco, además, en la sostenibilidad del sistema y las garantías de suministro, advirtiendo de que "el precio no puede convertirse en el único criterio" en las decisiones sobre medicamentos y productos sanitarios.

Por otra parte, ha defendido institucionalizar la dispensación colaborativa entre la farmacia hospitalaria y la comunitaria. A su juicio, las experiencias desarrolladas en comunidades como Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana evidencian que este modelo puede mejorar la accesibilidad, la comodidad de los pacientes y la continuidad asistencial, manteniendo el seguimiento farmacoterapéutico bajo la supervisión del farmacéutico especialista hospitalario.

Fernández Pardo ha apostado por que esta cooperación deje de ser una solución excepcional y pueda configurarse como un mecanismo ordinario de elección voluntaria para los pacientes, dentro de un marco estatal homogéneo que garantice la equidad y las garantías profesionales.

Ha recordado, por último, su participación como ponente en la conocida como Ley del Medicamento de 2006 y ha defendido que el nuevo proyecto normativo reconozca "plenamente" el valor sanitario de los farmacéuticos.