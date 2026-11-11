PP, PSOE, Vox y Frente Amplio coinciden en la necesidad de impulsar los servicios asistenciales de la farmacia

Participantes en el debate electoral organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. - CGCOF

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular, PSOE, Vox y Frente Amplio han coincidido en la necesidad de impulsar, extender y consolidar los servicios asistenciales que presta la farmacia comunitaria, de la que han resaltado el gran valor que aporta al Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en particular, a la Atención Primaria (AP).

Así lo han expresado el representante del PP Antonio Cavacasillas, la representante del PSOE Pilar Aparicio, el representante de Vox Fernando Carbonell y la representante de Frente Amplio Marta Carmona en un encuentro organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

El debate, celebrado con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha permitido conocer las líneas generales de la política farmacéutica de los distintos programas electorales y generar un espacio de debate en torno al futuro del sistema sanitario y al papel de la profesión farmacéutica.

Desde el PP, Cavacasillas ha destacado que el programa electoral de la formación recoge "la defensa del modelo farmacéutico español y de la red de farmacia comunitaria por su contribución a la igualdad territorial en el acceso al medicamento".

Entre las prioridades de los 'populares', ha apuntado a la reforma de la ley del medicamento "con rigor y con todos los agentes implicados, ofreciendo seguridad jurídica y una visión de conjunto". De esta forma, ha detallado que el objetivo es facilitar la investigación y los ensayos clínicos, impulsar los genéricos y biosimilares, mejorar el acceso a los tratamientos y reforzar la autonomía estratégica.

En este punto, ha enfatizado que también apostarán por agilizar la evaluación de los nuevos medicamentos y acortar los plazos para decidir su financiación y precio.

Asimismo, ha expresado que comparten la "preocupación" de la profesión farmacéutica por "defender la independencia profesional, las garantías de la dispensación y el control sanitario del medicamento también en el ámbito veterinario" y ha abogado por un mejor aprovechamiento de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA).

El 'popular' ha defendido el desarrollo de la colaboración entre farmacia comunitaria y hospitalaria para acercar los tratamientos a los pacientes, al tiempo que ha comentado que "la sostenibilidad de la red de farmacia debe formar parte de las decisiones sobre medicamentos".

GRAN ACTIVO PARA EL SNS

Por su parte, Aparicio ha resaltado que, para el PSOE, la red de farmacias comunitarias es un "gran activo" para el SNS. Tras ello, ha expresado su compromiso por desarrollar la Atención Primaria y por la incorporación de la innovación y, en este punto, ha coincidido con Cavacasillas en la importancia de la reforma de la ley del medicamento.

"Seguiremos luchando para que todo lo que incorpora, incluyendo el papel de la farmacia comunitaria, sea una realidad", ha resaltado sobre la reforma normativa para continuar con el compromiso de materializar "pronto" en todo el país la historia clínica interoperable.

Sobre la sostenibilidad de la farmacia rural, ha reconocido que hay margen de mejora y ha puesto en valor los servicios asistenciales farmacéuticos, entre ellos, el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) y el papel del farmacéutico en la cesación tabáquica y en los programas de cribados.

RECHAZO A INTERMEDIARIOS EN LA DISPENSACIÓN

En cuanto a las propuestas de Vox, Carbonell ha elogiado el modelo español de farmacia, instando a preservarlo y reforzarlo. En su intervención, ha insistido en separar la prescripción de la dispensación, también en el caso de los medicamentos veterinarios, y ha rechazado los circuitos comerciales de reparto a domicilio y las plataformas intermediarias sin control sanitario.

Igual que los demás ponentes ha instado a aprovechar la red de farmacias comunitarias y los servicios que presta, como los SPD, los cribados o la deshabituación tabáquica. A su juicio, también habría que extender a toda España las experiencias de coordinación entre farmacia comunitaria y hospitalaria y revisar las reservas singulares.

Por parte del Frente Amplio, Carmona ha destacado la capilaridad y longitudinalidad de la red de farmacias comunitarias, comparándola con la Atención Primaria. Sin embargo, ha lamentado que las farmacias están desaprovechadas, por lo que ha defendido que pueden desarrollar una mayor labor asistencial. Para ello, ha apostado por reformar la ley del medicamentos.

Carmona ha subrayado que las farmacias comunitarias son establecimientos sanitarios y que tienen un gran potencial. "Quien no sepa ver que esa pata aporta un valor extra no está viendo nada", ha enfatizado.

PROPUESTAS DEL CONSEJO GENERAL

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha compartido con todas las formaciones las propuestas de la profesión farmacéutica para la próxima legislatura, enmarcadas en la Declaración de Asturias, presentada en el 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

Las reivindicaciones de los farmacéuticos se centran en reforzar la separación entre la prescripción y la dispensación de todos los medicamentos, incluidos los veterinarios; prohibir la intermediación en la dispensación de medicamentos; y regular e incorporar a la cartera Común del SNS los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales.

También abogan por acercar los medicamentos a los pacientes, y no los pacientes a los hospitales, y eliminar la figura de las "reservas singulares"; garantizar la sostenibilidad de las farmacias comunitarias; promover una política del medicamento centrada en el paciente que garantice acceso, disponibilidad y continuidad de los tratamientos; integrar la red de farmacias en la digitalización del SNS y garantizar la supervisión profesional de la inteligencia artificial en salud.

Para el Consejo General, estas propuestas buscan garantizar la seguridad y equidad en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, así como la continuidad de los tratamientos; aprovechar el potencial asistencial de las farmacias comunitarias para ampliar la capacidad de la Atención Primaria, y favorecer políticas de cohesión social y territorial asentadas en el modelo español de farmacia como garantía de accesibilidad y proximidad.