Podóloga asegura que la infiltración local de corticoides puede reducir la inflamación de la uña encarnada

Archivo - Uña encarnada. - VENUSVI/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La infiltración local de corticoides puede ayudar a reducir los síntomas inflamatorios de la onicocriptosis o uña encarnada, causa habitual de dolor en adolescentes y adultos, según la podóloga y vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana, María Teresa García.

Un ensayo clínico, publicado en la 'Revista Española de Podología' del Consejo General de Podología de España y desarrollado posteriormente como parte de la tesis doctoral de García, ha comparado la infiltración local de corticoide con el método tradicional de poner una gasa tras retirar la uña encarnada, que hasta ahora ha sido la primera opción antes de considerar tratamientos quirúrgicos.

Los resultados han sido "concluyentes", ya que el grupo tratado con infiltración de corticoides ha experimentado una reducción de inflamación de 1,9 mm frente a 1 mm en el grupo control, una diferencia "estadísticamente significativa". Además, la reducción del dolor, dentro de la escala EVA, ha sido de 5,5 frente a 4,8 puntos.

"La infiltración de corticoides actúa directamente sobre el proceso inflamatorio del rodete periungueal (zona de la piel que rodea la uña), facilitando una respuesta clínica más rápida y eficaz que los métodos puramente mecánicos", ha explicado la autora.

Esta vía de administración deposita el agente antiinflamatorio directamente en la zona afectada, lo que se traduce en resultados "más intensos y precisos". El ensayo ha demostrado que una única infiltración puede no ser suficiente para evitar por completo la reaparición de la patología, pero representa una "alternativa válida", especialmente útil en casos de dolor e inflamación marcados.

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE

La uña encarnada, además, puede limitar de "forma significativa" la capacidad de caminar, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas que requieran apoyo del pie. El control de la inflamación no solo alivia el dolor, sino que también mejora la funcionalidad y la calidad de vida del paciente, lo que la convierte en un objetivo terapéutico prioritario.

"Con esta investigación cerramos una brecha importante en la evidencia científica. Contar con datos que respalden la infiltración con corticoides nos permite ofrecer a los pacientes opciones terapéuticas más completas y adaptadas a sus necesidades, antes de plantear tratamientos invasivos", ha concluido la podóloga.

Esta investigación ha situado esta técnica en el mapa terapéutico de la podología "basada en evidencia científica" y propone líneas de investigación futuras para "optimizar el número de infiltraciones y evaluar resultados a más largo plazo".