PharmaMar finaliza el reclutamiento de pacientes de su estudio fase III de leiomiosarcoma

Imagen de recurso de las instalaciones de PharmaMar. - PHARMAMAR

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía PharmaMar ha anunciado que el ensayo clínico de fase III 'SaLuDo', que evalúa lurbinectedina en combinación con doxorubicina como tratamiento en primera línea de pacientes con leiomiosarcoma metastásico (LMS), ha cumplido el objetivo de reclutamiento de pacientes.

Según explica PharmaMar, 'SaLuDo' es un ensayo clínico fase III global, abierto, multicéntrico y aleatorizado que estudia el tratamiento del leiomiosarcoma metastásico (LMS), y que tiene como objetivo primario la supervivencia libre de progresión (PFS,por sus siglas en inglés) y como principal objetivo secundario la supervivencia global (OS). Este estudio incluye tres brazos de tratamiento: dos de ellos evalúan la combinación de lurbinectedina y doxorubicina en dosis diferentes, y el brazo control evalúa la doxorubicina como agente único. En el ensayo han participado 450 pacientes en más de 90 centros de Estados Unidos y de varios países de Europa.

El leiomiosarcoma es un subtipo de sarcoma de tejido blando que representa aproximadamente el 10-20 por ciento de todos los casos de este grupo de tumores. Los sarcomas de tejido blando suponen alrededor del 1 por ciento de todos los cánceres en la población adulta, el leiomiosarcoma está considerado un tumor raro. Este tipo de cáncer se origina en el músculo liso, presente en órganos como el retroperitoneo, tracto gastrointestinal, en los vasos sanguíneos y, en el caso de las mujeres, también en el útero.

PharmaMar prevé que los resultados del ensayo estén disponibles durante el primer semestre de 2027, una vez finalizado el seguimiento de los pacientes y el análisis de los datos.