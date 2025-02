Paxlovid no reduce significativamente la hospitalización y la mortalidad por COVID-19 en adultos vacunados

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paxlovid no reduce significativamente la hospitalización y la mortalidad por COVID-19 entre los adultos mayores vacunados, según una nueva investigación dirigida por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en Estados Unidos.

El estudio, publicado en 'JAMA', cuestiona la suposición de que la eficacia de Paxlovid para reducir las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en adultos no vacunados también se aplica a los adultos vacunados. El ensayo clínico de Pfizer de 2022 encontró una reducción de las hospitalizaciones por COVID-19 en adultos de mediana edad no vacunados ; mientras que un ensayo clínico posterior de 2024 no encontró una reducción significativa en los adultos de mediana edad vacunados.

Dado que la mayoría de los estadounidenses mayores ya han recibido dos o más vacunas contra la COVID-19, la eficacia de Paxlovid en los adultos mayores vacunados sigue siendo una importante pregunta sin respuesta.

"Dado que el predictor más fuerte de COVID-19 grave es la edad avanzada, ha sido crucial obtener evidencia sobre si los resultados de los ensayos de Pfizer se generalizaron a las poblaciones de mayor edad y vacunadas", apunta John Mafi, profesor asociado residente de medicina en la división de medicina interna general e investigación de servicios de salud en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA y autor principal del estudio.

"Nuestro estudio descarta efectivamente la idea de que Paxlovid causa grandes reducciones en la hospitalización por COVID-19 en adultos mayores vacunados", destaca Mafi.

"Si bien no podemos descartar una pequeña reducción en la hospitalización por COVID-19, nuestros resultados indican que, en el mejor de los casos, el efecto potencial de Paxlovid en la hospitalización por COVID-19 entre adultos mayores vacunados es cuatro veces más débil que el efecto informado originalmente en el ensayo clínico de Pfizer de 2022", señala.

Los hallazgos,"son importantes porque el ensayo clínico de Pfizer de 2022 continúa sirviendo como base de la evidencia que respalda la efectividad percibida de Paxlovid, el precio de lista de aproximadamente 1,650 dólares (1.580 euros) por ciclo de tratamiento y el uso global generalizado", incide Mafi.

"Dado que el estudio no encontró ningún efecto significativo en las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 entre los adultos mayores vacunados, nuestros hallazgos subrayan la necesidad urgente de realizar más ensayos clínicos aleatorizados que investiguen los efectos de Paxlovid en poblaciones de mayor riesgo, como los subgrupos de personas mayores que son frágiles o inmunodeprimidas", explica la doctora Katherine Kahn, profesora distinguida de medicina en la división de medicina interna general y autora principal del estudio.

Para determinar la asociación entre Paxlovid y las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19, las hospitalizaciones por todas las causas y los resultados de mortalidad por todas las causas, los investigadores aprovecharon un experimento natural en Ontario, Canadá. Entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2022, Ontario implementó una política de restricción de edad para el acceso a Paxlovid, reservándolo para adultos sintomáticos y positivos para COVID-19 de 70 años o más, a menos que estuvieran inmunodeprimidos o tuvieran otros factores de riesgo. Los investigadores utilizaron datos de varias bases de datos de salud de Ontario vinculadas por ICES, el principal administrador de datos de salud de Ontario.

Compararon los resultados de pacientes que estaban justo por debajo de los 70 años con los de los que estaban justo por encima de ellos y que eran plausiblemente similares excepto por su exposición a Paxlovid. Los investigadores descubrieron que entre 1,6 millones de habitantes mayores de Ontario altamente vacunados, la política de restringir Paxlovid a los de 70 años aumentó la tasa de prescripciones de Paxlovid en un 118% a los 70 años. Sin embargo, esta duplicación de la tasa de prescripciones no se tradujo en una mejora de los resultados de hospitalización relacionada con COVID-19, hospitalización por todas las causas o mortalidad por todas las causas.

Al restringir el acceso a Paxlovid por edad, la política creó un experimento natural poco común que el estudio analizó para evaluar el impacto de Paxlovid en resultados clave de salud, evitando de manera efectiva el error común de la investigación observacional conocido como confusión no observada. "La confusión no observada es un problema porque la decisión de usar Paxlovid no es aleatoria y los factores que influyen en su uso pueden influir en el riesgo de hospitalización o mortalidad", reflexiona el coautor del estudio Sitaram Vangala , bioestadístico del Departamento de Estadísticas Médicas.

"Dado que el acceso a Paxlovid en este estudio fue en realidad aleatorio para aquellos cerca del límite de edad de 70 años, es poco probable que nuestros resultados reflejen factores de confusión no observados", dijo Vangala.

"Esto puede explicar por qué nuestros resultados coinciden con el reciente ensayo clínico negativo de 2024 entre adultos de mediana edad vacunados, pero no con estudios observacionales que muestran que Paxlovid está asociado con grandes reducciones en la hospitalización y la mortalidad en adultos mayores vacunados". El estudio está limitado por la falta de datos a nivel de pacientes individuales con respecto a los síntomas, el momento de las vacunaciones anteriores contra la COVID-19, la recepción de Paxlovid y la adherencia a la medicación.