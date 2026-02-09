La patronal farmacéutica europea reclama incentivos e inversión pública para reforzar la competitividad del sector

Archivo - Laboratorio químico. - HRAUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia) ha publicado un decálogo con propuestas para reforzar la competitividad del sector en el nuevo contexto geopolítico, entre las que destacan la creación de un ecosistema de innovación reforzado con incentivos de propiedad industrial de primer nivel y mayor inversión pública de los países en tratamientos innovadores.

La patronal farmacéutica europea ha difundido el decálogo con motivo de la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar este jueves, en la que se abordará cómo reforzar la competitividad de Europa, un aspecto que resulta especialmente relevante para el sector farmacéutico en un momento de creciente competencia mundial.

Las 10 acciones contempladas incluyen modernizar el marco regulatorio y de ensayos clínicos para adaptarse al ritmo de los avances de la ciencia y los desarrollos tecnológicos, así como impulsar una industria farmacéutica más sostenible garantizando una mayor coherencia legislativa en las políticas que regulan directamente el medicamento y las políticas químico-medioambientales.

Junto a esto, recomienda permitir que las compañías fijen libremente los precios de lanzamiento de sus productos en los mercados europeos, aumentar y simplificar el flujo y acceso a la financiación para la innovación, garantizar que la política comercial de la UE apoye a sectores claves, estratégicos y competitivos y reactivar el diálogo estratégico sobre medicamentos.

Asimismo, pide que las evaluaciones de tecnologías sanitarias y sistemas de precio y reembolso contemplen todas las dimensiones del valor de los medicamentos, así como que se eliminen de forma progresiva las medidas nacionales de contención del gasto y cumplir la Directiva de Transparencia de la UE.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: MOTOR DE CRECIMIENTO

Efpia ha subrayado el papel que representa el sector farmacéutico en las cuentas europeas. En concreto, ha apuntado que la balanza comercial de la Unión Europea pasaría de un superávit de 147.000 millones de euros a un déficit de 47.000 millones si se prescindera del sector.

Asimismo, ha destacado que constituye un motor fundamental del crecimiento de la I+D industrial de la región, con una inversión anual de 55.000 millones de euros en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, lo que genera, a su vez, 320.000 millones de euros en exportaciones. Es el que más contribuye al superávit comercial de la UE, un 30 por ciento superior a la suma de la aportación del resto de sectores industriales.

Sin embargo, la patronal ha advertido de la pérdida de potencial europeo en las últimas dos décadas, con un 25 por ciento menos de peso en I+D biomédica. Mientras que la inversión en I+D de la UE creció una media del 4,4 por ciento anual entre 2010 y 2022, el crecimiento en Estados Unidos fue del 5,5 por ciento y en China, del 20,7 por ciento.

El escenario geopolítico se ha vuelto aún más complejo, como recoge el Informe Draghi publicado en 2024. Este documento reconoce la importancia estratégica del sector farmacéutico y su futuro incierto. Sin embargo, Efpia ha aseverado que la gran mayoría de las recomendaciones que propone siguen sin atenderse.

"El valor que la industria farmacéutica aporta a la balanza comercial de la UE es inigualable y crucial para el futuro de Europa. Pero con demasiada frecuencia se pasa por alto el valor estratégico del sector. Ahora es el momento de actuar si queremos aprovechar los beneficios que este sector puede aportar como pilar para construir el futuro económico de Europa", ha declarado la directora general de Efpia, Nathalie Moll.

Con todo ello, la patronal ha insistido en que los líderes de la UE tienen en sus manos revertir las tendencias de las últimas décadas y garantizar que Europa sea un destino privilegiado para la inversión en innovación, capacitación y empleo en el sector farmacéutico.