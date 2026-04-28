Padilla visita la planta de GSK en Aranda de Duero (Burgos) y su nueva zona logística automatizada

Visita del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, al centro de producción de GSK en Aranda de Duero (Burgos). - GSK

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y su equipo han visitado este martes el centro de producción de GSK en Aranda de Duero (Burgos), que emplea a unas 650 personas y produce más de 175 millones de unidades de medicamentos al año, así como las recién estrenadas instalaciones de su nueva zona logística automatizada.

"Es posible generar competitividad industrial fuera de los principales núcleos urbanos en España, impulsando así la I+D nacional, además de proporcionar autonomía estratégica y desarrollo del territorio", ha destacado Padilla durante su visita, en la que ha estado acompañado por la presidenta de GSK España, Florencia Davel, y la directora de la planta burgalesa, Carolina Sánchez-Céspedes.

Esta planta inició su actividad en 1978 y se centra en la producción, empaquetado y suministro de productos de las áreas de Respiratorio, Oncología, medicamentos para el tratamiento del VIH y otras áreas terapéuticas.

Florencia Davel ha reafirmado el compromiso de la compañía con la inversión en España y la colaboración público-privada y, en este sentido, ha destacado que la biofarmacéutica ha realizado una inversión superior a los 366 millones de euros en investigación y desarrollo (I+D) en los últimos cinco años.

"España representa un pilar clave en el ecosistema de innovación de nuestra compañía", ha destacado para detallar que, solo en 2025, GSK España participó en el desarrollo clínico de 53 moléculas en 67 indicaciones distintas, a través de 110 ensayos clínicos con la implicación de 580 centros y más de 3.200 pacientes.

NUEVA ZONA LOGÍSTICA

En cuanto a la nueva zona logística, dispone de una superficie de 12.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, en los que se ubican la zona automatizada de recepción y expedición de materiales y medicamentos, un nuevo laboratorio de control y un espacio destinado a albergar futuros proyectos.

En este nuevo edificio, destaca la automatización total de los flujos de materiales, de forma que toda la circulación se realiza mediante vehículos autoguiados. Según GSK, esto elimina la presencia humana en la zona operativa, incrementa los niveles de seguridad y reduce al mínimo el riesgo de accidentes.

Carolina Sánchez-Céspedes ha destacado la importancia de este edificio, con el que considera que la compañía refuerza la capacidad logística de la planta y consolida el papel de GSK Aranda "como un centro estratégico de suministro global".

A su vez, los visitantes han podido conocer el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, a través de proyectos como la planta de criogenización, donde se lleva a cabo la recogida y tratamiento del propelente empleado en la producción de inhaladores, reduciendo las emisiones de CO2; y el huerto solar, formado por más de 6.000 placas solares que generan el 30 por ciento de la energía eléctrica que se consume en la planta.