Pacientes de EPOC critican el rechazo a financiar dupilumab: "Nos preguntamos cuánto vale nuestra vida"

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MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) ha criticado el rechazo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) a financiar el biológico dupilumab, después de más de 700 días de espera tras su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), por lo que los afectados se han preguntado "cuánto vale" su vida.

"La EPOC es una enfermedad progresiva que nos roba el aire y también los años de vida. Después de más de 700 días de espera, nos preguntamos cuánto vale nuestra vida. Resulta difícil entender que una innovación respaldada por la evidencia científica y financiada para otras patologías como el asma siga sin estar disponible para los pacientes con EPOC", ha aseverado la portavoz de APEPOC Nicole Hass.

La asociación ha destacado que dupilumab es "la primera innovación verdaderamente disruptiva en más de 15 años" para la EPOC, que supone la primera causa específica de muerte respiratoria en España y una de las principales a nivel mundial. La enfermedad puede reducir hasta en 17 años la esperanza de vida y cerca del 24 por ciento de pacientes fallecen en los cinco años posteriores al diagnóstico.

Además, alrededor de la mitad de los pacientes con EPOC grave continúan sufriendo agudizaciones severas pese a recibir el máximo tratamiento disponible. Estos episodios provocan un deterioro irreversible de la función pulmonar y son la principal causa de hospitalización y consumo de recursos sanitarios. La situación es especialmente preocupante tras una primera exacerbación grave, ya que solo la mitad de los pacientes que requieren ingreso hospitalario continúan con vida tres años y medio después.

En este contexto, APEPOC ha urgido a que la CIPM, que ha rechazado por tercera vez la financiación de dupilumab, lo autorice. "No tenemos ni un día más para seguir esperando los trámites administrativos. Cada día que pasa sin acceso a esta innovación, hay pacientes que ingresan en Urgencias y que no volverán a ser los mismos", ha advertido Hass.

DUPILUMAB

Dupilumab es el primer anticuerpo monoclonal aprobado para el tratamiento de la EPOC no controlada con evidencia de inflamación tipo 2. El tratamiento está dirigido a un perfil muy específico de pacientes, lo que, según han detallado desde APEPOC, permite optimizar la eficiencia de la inversión pública y desmonta el argumento de un impacto presupuestario inasumible.

En esta línea, la asociación ha señalado que la negativa a financiar esta innovación "no supone un ahorro real para las arcas públicas, sino un desplazamiento del gasto hacia recursos menos eficientes".

Según ha explicado, los reingresos hospitalarios asociados a la EPOC consumen hasta el 55 por ciento del presupuesto destinado a esta patología crónica, cuando los ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento logra reducir las exacerbaciones y disminuir las hospitalizaciones y visitas a Urgencias en más de un 30 por ciento.

Además, la terapia está respaldada por las Guías GesEPOC 2025 y las Guías GOLD 2026 y ya está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para otras patologías, como el asma o la poliposis nasal, y disponible en Alemania y otros países de la Unión Europea.

"La excusa de la Administración no puede ser el ahorro. Lo verdaderamente inasumible para el sistema es seguir abordando la enfermedad con el altísimo coste de las hospitalizaciones y reingresos, que hoy consumen hasta el 55 por ciento del presupuesto destinado a estos pacientes crónicos", ha finalizado APEPOC.