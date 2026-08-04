Ozempic y Wegovy: Qué ocurre si una mujer toma fármacos GLP-1 al inicio del embarazo

Archivo - Mujer diabética madura con sobrepeso irreconocible que se inyecta una jeringa de semaglutida. Medicamento para el tratamiento médico de la obesidad. - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

¿Qué ocurre si una mujer descubre que está embarazada mientras toma un medicamento GLP-1 como Ozempic? Un estudio liderado por investigadores de Harvard, basado en 3.572 embarazos, ha analizado el riesgo de muerte fetal, alteraciones del crecimiento fetal o malformaciones congénitas mayores cuando la exposición se produjo durante el primer trimestre.

Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (Estados Unidos) han estimado los riesgos asociados a la exposición a agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1RA) al inicio del embarazo. Los resultados no indicaron un aumento sustancial del riesgo de muerte fetal, crecimiento fetal anormal o malformaciones congénitas mayores con la continuación del tratamiento con GLP-1RA durante el primer trimestre.

El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Dado que el uso de GLP-1 entre mujeres en edad reproductiva es cada vez más frecuente, estos hallazgos pueden brindar cierta tranquilidad a las mujeres embarazadas con exposición involuntaria a estos fármacos durante el primer trimestre.

Los investigadores analizaron datos de reclamaciones de seguros de 3.572 embarazos entre 2011 y 2024, comparando la continuación del tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1 (AR-GLP-1) durante el primer trimestre con la no continuación. Los resultados mostraron riesgos similares entre ambos regímenes de tratamiento para la mayoría de los resultados, sin un aumento definitivo aparente con el uso continuado de la medicación.

Sin embargo, debido a la imprecisión de las estimaciones, en particular para los resultados menos frecuentes de malformaciones congénitas graves y bajo peso al nacer para la edad gestacional, los autores concluyen que sería valioso realizar más investigaciones para comprender mejor la seguridad de los AR-GLP-1 durante el embarazo.