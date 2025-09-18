'Ozempic' reduce un 23% el riesgo de infarto de miocardio e ictus en comparación con dulaglutida

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novo Nordisk ha anunciado los resultados del estudio 'REACH', realizado en práctica clínica real, que demuestra que 'Ozempic' (semaglutida inyectable una vez a la semana) reduce en un 23 por ciento el riesgo de eventos cardiovasculares adversos graves, como infarto de miocardio o ictus en comparación con dulaglutida.

El trabajo ha incluido a casi 60.000 pacientes estadounidenses (de 66 años o más) afiliados a Medicare (el sistema de salud pública estadounidense para personas mayores) con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), una afección caracterizada por la acumulación de placas de grasa en los vasos sanguíneos, que dificulta el flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de infarto, ictus y problemas relacionados, y otras complicaciones de salud. Estos resultados se han presentado en el marco de la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) que se celebra en Viena (Austria).

"A medida que envejecemos, aumenta el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus o fallecer por un evento cardiovascular. Sin embargo, los datos clínicos disponibles sobre personas mayores de 66 años con diabetes y enfermedades cardiovasculares siguen siendo limitados. Por eso, los resultados de este estudio, que muestran una disminución del 23 por ciento en el riesgo de infarto de miocardio, ictus y muerte, representan un avance significativo en el conocimiento médico", ha explicado el vicepresidente sénior de Medicina y Ciencia Traslacional de Novo Nordisk, Filip Krag Knop.

"Es una excelente noticia tanto para los pacientes de edad avanzada como para los profesionales sanitarios, y refuerza el valor de nuestro medicamento como el único tratamiento basado en GLP-1 con beneficios demostrados para la salud cardiovascular y renal en personas que viven con diabetes", ha agregado Krag.

La compañía recuerda que. más allá de estos beneficios descritos anteriormente, la administración semanal de este fármaco también se asoció con una reducción del 25 por ciento en el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un ictus, una hospitalización por angina inestable o insuficiencia cardíaca, y el fallecimiento por cualquier causa. Estos cinco eventos conforman lo que se conoce como eventos cardiovasculares adversos graves (MACE, por sus siglas en inglés).

Novo Nordisk resalta que este fármaco inyectable es el único agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1 RA) que ha demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y renales en personas con diabetes tipo 2.

Los resultados del estudio 'REACH' representan la primera comparación directa entre 'Ozempic' y dulaglutida en cuanto a su impacto cardiovascular en pacientes beneficiarios de Medicare en EEUU y "refuerzan la evidencia científica acumulada que respalda el perfil clínico de este tratamiento", añade la compañía.

SOBRE EL ESTUDIO 'REACH'

'REACH' es un programa de investigación amplio que analiza los efectos cardiovasculares de los tratamientos semanales pertenecientes a la clase de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1). El estudio compara estos medicamentos con otras terapias para la diabetes, como los inhibidores de la DPP-4, los inhibidores de la SGLT-2 y otros tratamientos antihiperglucemiantes.

También incluye análisis comparativos dentro de la propia clase de los arGLP-1, basados en datos reales procedentes de reclamaciones administrativas y registros médicos electrónicos. Este estudio presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) de 2025 es un estudio en vida real que evalúa el impacto de semaglutida y dulaglutida en la reducción del riesgo cardiovascular en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD).

El estudio se basa en datos de Medicare, el sistema de salud pública estadounidense para personas mayores, y utiliza un modelo de análisis que emula las condiciones de un ensayo clínico. En total, se incluyeron 58.336 pacientes emparejados (29.168 en cada grupo de tratamiento), todos mayores de 66 años, con diabetes tipo 2 y ASCVD, que iniciaron tratamiento semanal con uno u otro fármaco. Hasta ahora no existían comparaciones directas entre estos medicamentos en cuanto a resultados cardiovasculares.