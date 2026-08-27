Otitis del nadador: Recomiendaciones de los farmacéuticos para prevenirla

Archivo - Imagen de recurso de una madre e hijo en una piscina. - SKYNESHER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vocal nacional de Óptica oftálmica y Acústica audiométrica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, María Isabel de Andrés, ha recomendado secar bien los oídos después del baño y utilizar tapones adecuados para prevenir la otitis del nadador.

Conocida como otitis del nadador o del bañista, esta inflamación, que afecta al conducto auditivo externo, es consecuencia del agua que queda retenida en el oído después de nadar o tras una exposición prolongada al agua, lo que favorece un ambiente húmedo propicio para el crecimiento de patógenos.

Como recuerda De Andrés, "la mayoría de las otitis externas son de origen bacteriano y son más frecuentes en niños, pues, tienen la trompa de Eustaquio más corta y las bacterias colonizan más rápido".

Según la vocal, en la farmacia comunitaria es frecuente atender consultas relacionadas con las otitis en esta época del año. "Como profesionales sanitarios y expertos en el medicamento, podemos aconsejar a los pacientes medidas para prevenir las otitis, derivar al médico en caso de que sea necesario y explicar cómo tomar adecuadamente los fármacos prescritos, una vez se ha diagnosticado la infección. Y algo que también es muy importante: qué es lo que no hay que hacer".

De Andrés destaca que en la farmacia se pueden recomendar gotas óticas que ayudan a secar el oído y que están indicadas especialmente en personas con otitis de repetición o en deportistas que practican un deporte acuático. "Estos productos se utilizan antes y después del baño y ayudan a mantener el conducto auditivo seco, ya que favorecen el drenaje", explica.

Desde la farmacia también se advierte de que introducir bastoncillos de algodón u otros objetos en los oídos también puede dañar la piel que recubre el conducto auditivo y favorecer la aparición de infecciones, por lo que se desaconseja hacerlo.

En cuanto al tratamiento, la otitis externa es una enfermedad que presenta una baja incidencia de complicaciones y el uso de antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, en caso de fiebre, permite aliviar los síntomas propios de la afección.

Respecto a los antibióticos, De Andrés insiste en que solo el médico puede prescribirlos una vez diagnosticada la presencia de infección. Y añade que, si el dolor se vuelve intenso e irradia a otras zonas, si se produce hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello o si hay fiebre por encima de 38º se debe consultar con el médico.