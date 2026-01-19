La osteomielitis púbica que padece Illa, una enfermedad muy poco frecuente provocada por una bacteria

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar; en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, y presenta una "evolución clínica muy favorable", ha informado este lunes el equipo médico que le atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

"Es una muy buena noticia", ha sostenido el director gerente del Hospital, Albert Salazar, en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez.

Se confirma de esta forma la naturaleza inflamatoria infecciosa de la dolencia del presidente, se trata de una enfermedad "muy poco frecuente", en el pubis, y previsiblemente este martes dejará la UCI para pasar a planta, y mantendrá reposo el tiempo inicialmente establecido, unas dos semanas.

El diagnóstico, aunque se tratase de una situación muy poco frecuente, ha sido "en tiempo récord", según el doctor Escobar, y se ha alcanzado tras una tomografía axial computarizada (TAC) y tras un cultivo médico para poder identificar el microorganismo de la infección.

"Esto es una buena noticia. Está en forma, es una persona sana, y con ánimos de recuperarse lo antes posible. Pondrá todo de su parte para que la recuperación funcional, no tengo ninguna duda, sea favorable", ha celebrado el doctor Salazar.

PATOLOGÍA "MUY POCO FRECUENTE"

La afectación, esta osteomielitis, se ha producido en la sínfisis púbica, una articulación que hay entre los huesos del pubis, y la inflamación ha afectado a los huesos alrededor de esta articulación y a los músculos, algo que se puede producir por un problema mecánico, al ser una zona que soporta mucha carga, ha detallado la doctora Rodríguez.

La causa de la infección es una bacteria, la streptococcus dysgalactiae, que se encuentra de forma natural en la piel, en el aparato digestivo y otras partes del cuerpo, y que puede transferirse en la sangre a través de algunas partes sensibles del cuerpo por traumatismos previos u otros motivos.

El tratamiento que seguirá el presidente es antibiótico, además de analgésico, antiinflamatorio y de rehabilitación, para "negativizar" la presencia de la bacteria en la sangre, inicialmente vía venosa, y posteriormente vía oral, en un tratamiento de semanas.

Se trata de una patología muy poco frecuente, de hecho, la osteomielitis en la sínfisis púbica representa el 1% de las osteomielitis hematógenas: "Es una patología muy poco frecuente", ha explicado Rodríguez.

RECUPERACIÓN COMPLETA

El presidente se tratará de esta infección durante semanas, y se espera una recuperación completa, aunque recuperando la funcionalidad de forma "muy progresiva", por lo que inicialmente guardará reposo, aproximadamente unas dos semanas, al principio en el hospital, y posteriormente podría hacerlo en su domicilio cuando se encuentre estable.

No se prevé que queden secuelas de esta enfermedad en Illa, que además es un paciente que "está en forma y es una persona sana y activa", y que a partir de este martes se trasladará de la UCI del hospital a planta.

La actividad como presidente, sin embargo, podría recuperarla antes: "Recuperar una actividad funcional tardará posiblemente unas semanas. Otra cosa es que esto no constituye ninguna limitación a su actividad intelectual, y por eso probablemente pueda restablecer su actividad antes", ha detallado Rodríguez.

Illa ha tenido, a lo largo del día de hoy, una evolución favorable, su situación clínica es estable y mejora, tiene el dolor "más controlado", y desde este domingo que no ha vuelto a tener episodios de fiebre.