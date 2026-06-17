De los oncológicos a la Covid: ejemplos de fármacos "reciclados" para nuevas indicaciones

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MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades y los hospitales están reutilizando medicamentos existentes mediante ensayos en fases avanzadas con costes financiados hasta un 90% inferiores a los de la industria farmacéutica, según un trabajo de King's College de Londres (Reino Unido), que se publica en 'Cambridge Law Journal'.

Este sistema de investigación "oculto", que opera al margen del sistema de patentes, tiene un enorme potencial para proporcionar a la sociedad tratamientos asequibles de forma regular.

Algunos ejemplos de esto incluyen el uso de un medicamento contra el cáncer para tratar una de las principales causas de ceguera, el cambio de un medicamento para tratar el cáncer de mama a uno para prevenirlo, y el uso de un antiguo medicamento antiinflamatorio para tratar la Covid.

La nueva investigación explora el sistema paralelo de innovación farmacéutica que tiene lugar fuera de las compañías farmacéuticas. De esta forma, muestra que los hospitales y las universidades están llevando a cabo un número considerable de ensayos clínicos en fases avanzadas financiados con menos del 10% de los costes declarados por las compañías farmacéuticas.

Esto se debe en parte a que las universidades y los hospitales pueden llevar a cabo estos ensayos con menos recursos que la industria.

En la investigación y el desarrollo de fármacos, existen tres barreras principales para la innovación: la experiencia, el riesgo y el capital. Estas barreras son elevadas para las organizaciones que desarrollan fármacos nuevos. Sin embargo, son menores cuando se trata de la reutilización de medicamentos genéricos.

La experiencia requerida para la reutilización de fármacos es menor, ya que el medicamento está bien estudiado y se fabrica habitualmente, los investigadores seleccionan los proyectos en función de su experiencia y los ensayos están aprobados por organismos de financiación y ética. El riesgo también es menor, puesto que la viabilidad financiera de ninguna organización depende de la autorización y venta del fármaco.

La investigación también analiza cómo los médicos y científicos tienen diferentes motivaciones para reutilizar medicamentos genéricos en comparación con los incentivos que ofrece el sistema de patentes. Estas motivaciones incluyen ayudar a los pacientes a recuperarse más rápidamente y publicar estudios para impulsar sus carreras profesionales.

El doctor Johnathon Liddicoat, profesor de Derecho en el King's College de Londres, detalla: "Este sistema de investigación alternativo ofrece un enorme potencial para ayudar a los pacientes a una fracción del coste, y gobiernos de todo el mundo están poniendo en marcha programas para reconocer formalmente la investigación que se lleva a cabo en este sistema. Los medicamentos ya son baratos porque son genéricos y los programas garantizarán que los pacientes tengan acceso a ellos".

El proceso de encontrar nuevos usos para medicamentos ya autorizados se conoce comúnmente como "reutilización". Al inicio del ciclo de vida de un medicamento, las empresas se interesan en la reutilización, y datos recientes indican que, en promedio, obtienen autorizaciones regulatorias para 32 nuevos usos anualmente.

Estas aprobaciones permiten comercializar los medicamentos para esos nuevos usos, además del original. Sin embargo, una vez que los medicamentos genéricos entran en el mercado, las empresas pierden interés en reutilizarlos debido a la competencia. Aun así, es precisamente en este momento cuando florece el nuevo sistema, con hospitales y universidades que utilizan versiones genéricas y económicas de los medicamentos en sus investigaciones.