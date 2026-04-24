La OMS precalifica 'Coartem Baby' (Novartis) para el tratamiento de la malaria en recién nacidos y lactantes

Archivo - Mosquito. Malaria. - IIIEVGENIY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha anunciado este viernes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precalificado 'Coartem Baby' (arteméter-lumefantrina), el "primer y único" tratamiento contra la malaria desarrollado específicamente para recién nacidos y lactantes pequeños con un peso de entre dos y cinco kilogramos.

La compañía ha destacado la importancia de este paso, ya que los resultados son utilizados por las Naciones Unidas y otras agencias de adquisición para orientar las decisiones de financiación y compra del sector público, por lo que resulta "clave" para ampliar el acceso al tratamiento.

La precalificación es un proceso gestionado por la OMS para evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de los tratamientos para enfermedades como la malaria, el VIH/sida y la tuberculosis.

En la actualidad, Novartis ofrece el tratamiento principalmente sin ánimo de lucro en las regiones donde la malaria es endémica. "Esta decisión nos acerca un paso más a garantizar que los bebés más pequeños tengan acceso al primer tratamiento antipalúdico diseñado específicamente para ellos", ha señalado el presidente de Global Health en Novartis, Lutz Hegemann.

Hasta hace poco, no existía ningún tratamiento antipalúdico aprobado para lactantes con un peso inferior a 4,5 kilogramos, lo que dejaba una brecha de tratamiento. En su lugar, los lactantes más pequeños con malaria han sido tratados con formulaciones destinadas a niños de mayor edad, lo que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios y toxicidad.

A este respecto, el pediatra Emmanuel Aidoo, especialista del Methodist Hospital de Ankaase (Ghana), ha explicado que los médicos han tendido a buscar la malaria en niños pequeños, pero cuando los recién nacidos enfermaban "nadie parecía saber qué hacer", por lo que disponer de este nuevo tratamiento "da confianza" a los profesionales.

'Coartem Baby' ha sido desarrollado por Novartis con el apoyo científico y financiero de Medicines for Malaria Venture (MMV), y como parte del consorcio PAMAfrica, cofinanciado por la European & Developing Countries Clinical Trials Partnership y la Swedish International Development Cooperation Agency.

El consejero delegado de MMV, Martin Fitchet, ha subrayado que la precalificación "es un hito importante en salud pública" y "refleja el compromiso" de su organización "para garantizar que incluso los pacientes más pequeños y vulnerables no se queden atrás".