Archivo - Laboratorios HIPRA, a 7 de noviembre de 2025, en Amer, Girona, Catalunya (España). Laboratorios HIPRA es una empresa farmacéutica biotecnológica con sede en Amer, Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha otorgado la precalificación a la vacuna Bivermax contra el Covid-19, adaptada a la variante XFG.1.1, de Hipra.

Después de la precalificación inicial, la biofarmacéutica ha seguido actualizando su precalificación de acuerdo con la composición recomandada por la OMS, informa la compañía en un comunicado de este martes.

El avance se suma a la reciente autorización de comercialización por parte de la Comisión Europa y la agencia regulatoria del Reino Unido de la misma vacuna.

En paralelo, el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) ha incorporado la vacuna contra el Covid-19 a su porfolio de vacunas.

"UN RETO"

El director global de Vacunas del área de Salud Humana de Hipra, Eduard Arce, ha apuntado que el Covid-19 continúa representando "un reto" para los sistemas sanitarios y la población general.

"Recibir la precalificación de nuestra vacuna contra la Covid-19 y avanzar en el acceso al mercado de la Región de las Américas refleja nuestra voluntad de contribuir activamente a la protección de la salud pública global", ha añadido.