Nutricionista destaca la importancia de un abordaje "global" de la menopausia: "No es el final de nada"

Archivo - Mujer en la etapa de menopausia. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nutricionista especializada en salud femenina y embajadora de Woments, Marta Marcè, ha destacado la importancia de abordar la menopausia con un enfoque "global" que "combine información, acompañamiento y soluciones" personalizadas, tras lo que ha asegurado que esta etapa "no es el final de nada".

"Para muchas mujeres es el inicio de una nueva relación con su cuerpo y con su bienestar", ha subrayado Marcè en un encuentro organizado por Woments, la nueva marca de Uriach de sumplementación natural enfocada en el bienestar de las mujeres durante la menopausia.

Durante el evento, se ha puesto de manifiesto que la menopausia presenta síntomas en el 90 por ciento de las mujeres en algún momento, además de que entre un 25 y un 30 por ciento de estos casos son severos. Este proceso natural supone la reducción de la actividad hormonal, siendo los estrógenos las hormonas más afectadas, lo que puede impactar en el descanso, el estado de ánimo, la energía o la salud física en general.

En este contexto, Woments ha presentado su propuesta de bienestar integral, una marca que "nace con el propósito de acompañar a las mujeres en esta etapa desde una mirada que combina ciencia, bienestar y una conversación más abierta sobre la menopausia".

La directora de Innovación de Consumer Healthcare de Woments, Rosa Raventós, ha señalado que "durante mucho tiempo" la menopausia se ha abordado "desde el silencio o desde una mirada exclusivamente médica", un enfoque que debe cambiar para centrarse en "información rigurosa, acompañamiento y herramientas" que ayuden a las mujeres.

Por su parte, la actriz Nuria Gago ha compartido su experiencia personal en torno a la alimentación y suplementación natural, contribuyendo a normalizar cada etapa que forma parte del ciclo vital de las mujeres.

Las participantes en el evento también han puesto el foco en la necesidad de fomentar espacios de divulgación que ayuden a mejorar el conocimiento sobre la menopausia y a impulsar una conversación más abierta en torno a sus implicaciones en la salud y el bienestar.